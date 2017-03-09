'Evlilik programları şifreli kanallarda yayınlanmalı'

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, evlilik programlarının şifreli ve paralı kanallardan yayınlanması gerektiğini ifade etti.

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, evlilik programlarının şifreli ve paralı kanallardan yayınlanması gerektiğini ifade etti.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Ayşe Şahinboy Doğan'ın yaptığı 'Başarılı Kadınlar ve Medya' konulu söyleşiye, sanatçı İpek Tuzçuoğlu ve yazar Eda Tezcan konuşmacı olarak katıldı.

Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan yazar Eda Tezcan, evlik programlarında ekrana çıkan kişilerin 'gerçekten evlenmek amacıyla orada bulunmadığını' dile getirdi. Tezcan, "Evlilik programlarında gördüğünüz insanların yüzde 90'ü gerçek kişiler değiller. Oraya evlenmek duygusuyla gelen kişiler değiller. Acun Ilıca'nın başarısı, gerçek kişileri ekrana çıkartmasıdır" dedi.

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu da, evlilik programları türü yayınların şifreli ve paralı kanallardan yayınlanması gerektiğini belirterek, "Yurt dışından birisini getirip televizyon başına oturtsanız, Türkiye'de herkes evlenmek istiyor sanır. Bir problem var. Bana göre bu tür programlar şifreli ve paralı olmalı. Ekranda kıyafetler bir tuhaf, tavırlar bir tuhaf. Bunları çocuklar da izliyor. Burada bir problem var" diye konuştu.

Söyleşiyi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler de izledi.

(Hüseyin Efe/İHA)