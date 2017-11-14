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Evlilik öncesinde SMA taraması yapılacak
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Evlilik öncesinde SMA taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'SMA veya talesemi taşıyan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız. Evlilik öncesinde SMA tarama programını başlatacağız' dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "SMA veya talesemi taşıyan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız. Evlilik öncesinde SMA tarama programını başlatacağız" dedi.
Demircan, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Demircan, sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin 2010 yılından beri istenilen trendi göstermediğini söyleyerek, "Hizmeti veren de memnun olmalı ki, memnuniyet düzeyini yukarı çekmemiz lazım. Dört kişiden üçü memnun biri memnun değilse çözülecek sorun var demektir. Anketlerimizi yapan TÜİK. Kendi değerlendirmemiz için iç çalışmamızı yapıyoruz. Aynadaki yansımamızı görme çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
Demircan, Türkiye'de harcama ve memnuniyet seviyesinin olumlu seviyede olduğunu belirterek, "Böyle bir seviye kolay yakalanacak seviye değil. Sonucu etkileyen iki sebep var. Birincisi, sağlık harcamalarındaki kaynakları verimli kullanıyoruz. Mekanları imkanları verimli kullanıyoruz. İkincisi, sağlık çalışanları şövalye ruhuyla, en üst düzeyde, fedakarca çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
Evlilik öncesi çiftleri Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taramaya alma çalışmasını başlattıklarını kaydeden Demircan, "SMA veya talesemi taşıyan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayacağız. Evlilik öncesinde SMA tarama programını başlatacağız. Talesemi taraması gibi. Çiftlerden birinde taşıyıcı olma vasfı çıkmazsa diğerinde çalışmaya gerek yok. İki taraf taşıyorsa hastalığını çocuklara geçme ihtimali yüksek. Birinde çıktı, öbüründe de çıktı, kendilerine söylenecek. 'Sizlerin sağlıklı çocuk sahibi olma programına girmeniz gerekir' diyeceğiz. SMA hastalarına ilaç olarak deneme safhasında olan ilaçların kullanılmasında ödeme yapan başka ülke yok. Ödeme yapan tek ülkeyiz" dedi.

"CİDDİ ŞEKİLDE OBEZİTE BASKISI ALTINDAYIZ"
Türkiye'nin beslenme haritasını çıkardıklarını ifade eden Demircan, "İlk kez 1974 yılında beslenme ve sağlık taraması yapıldı. Ciddi şekilde obezite baskısı altındayız. Obezite ülkemizi tehdit eden ciddi bir rahatsızlık. Yanında diyabetle de karşı karşıyayız. Diyabet ve obezite birbirini besleyen husus. Çocuklarımızda artıyor. 2009 yılında yüzde 6,5 iken, 2016 yüzde 10'a çıkmış durumda. Tedbirlerinin alınması lazım. İktidar muhalefet ayrımı yapmadan çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.
17 helikopter ambulans ve 2 uçak ambulans ile hizmet verdiklerini kaydeden Demircan, "Arama-kurtarma için gece görüş özelliği olan 3 helikopter ambulansı hizmeti sunacağız" diye konuştu.
Sağlık marketlerinden bahseden Demircan, "İhale ile açık eksiltme ile illerin talepleri önceden alınarak o taleplere uygun ürünleri alıp markete koyalım. Stoklarımızı bilelim, daha ucuza alma imkanımız olsun. Yerliliği teşvik edelim. Ne tür imkan sunuyoruz? Sağlık stratejik alandır. Daha hızlı tedavi, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün. Etkin stok yönetimi. Yıl başında ihaleler yapılıp yıl içinde fazla stoka düşmeden bunu işleteceğiz. Başhekim internetten alımını yapacak, PTT Kargo ertesi gün ellerine teslim edecek" şeklinde konuştu.

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