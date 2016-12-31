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Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı
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Evlerinde mahsur kalan yörükleri ormancılar kurtardı

Toros dağlarına yağan kar nedeniyle 8 gündür bulundukları yerlerde mahsur kalan yörükler, dozer yardımıyla yol açan Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Toros dağlarına yağan kar nedeniyle 8 gündür bulundukları yerlerde mahsur kalan yörükler, dozer yardımıyla yol açan Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesi Cılbayır Mahallesi Bedirellez mevkiinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Ulaşım sağlanamadığı için evlerinde mahsur kalan yörükler, kar nedeniyle hayvanlarını da otlatamadı. Bedirellez mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 8 gündür mahsur kalan yörükler Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istedi. Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 9 ailenin yaşadığı bölgeye yol açarak ulaşımı sağladı.

Kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıklarını ve yemleri bittiği için de hayvanlarına hiçbir yiyecek veremediklerini söyleyen Kerim Gölgeli, "Hayatımızda hiç görmediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bulunduğumuz bölgeye 1-1,5 metre kar yağdı. Traktörlerimiz ve araçlarımız olduğu halde yollar kapandığı için hiçbir yere gidemedik. Hayvanlarımıza yem getiremedik" dedi.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istediğini söyleyen Gölgeli, "Biri bebek, iki çocuğum ve eşimle evde mahsur kaldık. Bizim gibi hayvanlarımız da mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8-9 gündür hayvanlarımızı otlatamadık. Elimizdeki mevcut yemle hayvanları beslemeye çalıştık. Yem de bitince hayvanlarımıza yedirebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bulunduğumuz alandan Gökbelen Mahallesine 3 saatlik bir yürüyüşle ulaşarak yardım istedim. Sağ olsunlar talebimizi geri çevirmediler ve Gökbelen Mahallesinden Bedirellez mevkiine kadar yollarımızı açtılar. Arabalar gidemese bile en azından traktörle ulaşımımızı sağlayıp, hayvanlarımıza yem getirebileceğiz" dedi.

Kurtarma ve yol açma çalışmasına katılan Silifke Orman İşletme Müdürü Mustafa Aslan, "Yörüklerimiz yollarının açılması için bizlerden yardım istediler. Bizler de Mersin Valiliğimiz ve Silifke Kaymakamlığımızın koordinesinde Yörüklerimize cevap verdik. Yaklaşık 4-5 saatlik çalışma ile ailelere ulaştık" ifadelerini kaydetti.
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