Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Evlerinde 9 kez yangın çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Evlerinde 9 kez yangın çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 haftada 9 kez yangın çıkan evde yaşayan 7 kişilik ailenin tedirgin bekleyişi sürüyor. Olayı duyanlar ise hayrete düşüyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 haftada 9 kez yangın çıkan evde yaşayan 7 kişilik ailenin tedirgin bekleyişi sürüyor. Olayı duyanlar ise hayrete düşüyor.
Sarnıç Mahallesi'nde İsmail Akalın'a ait ev ve samanlık çevresinde 1 haftada 9 kez yangın meydana geldi. Onarım için evi tamamen boşaltan aile fertleri tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Mahalle sakinleri ve civarda olayı duyanlar gelişmeleri hayretle karşılıyor. Yapılan incelemelerde 60 bin liralık hasarın tespit edildiği öğrenildi. Ev sakinlerinden İsmail Akalın'ın oğlu Cemal Akalın, "İlk önce evimizin önündeki samanlık yandı. Sonrasında 2 odalı mutfağımız yandı. 3. gün de evin çatısı komple yandı. Bir iki gün sonra da evin 2 odasında yangın çıktı. İtfaiyeye intikal eden 5 yangın olayına ekipler müdahale etti. Evin bahçesinde de küçük çaplı 4 ayrı yangın meydana geldi. Bunlara biz müdahale ettik ve söndürdük. Toplamda 9 kez yangın olayı meydana gelmiştir. Büyük üzüntü yaşadık ve nedenini bilmiyoruz. Evimizdeki bütün eşyaları boşalttık. Kimimiz komşuda kimimiz de yakınlarımızda kalıyoruz. Sağ olsunlar yetkililer geldi bize yardımcı oldu. Tedirgin bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.
Akalın, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine tekrar yerleşeceklerini söyledi.
(Hüseyin Tayyar /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Havalimanı terminal inşaatında göçük: 2 yaralı
Ünlü oyuncu 40 yıllık hayaline kavuştu
Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da hayatını kaybetti
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
Irak yönetiminden 'Kürdistan bağımsızlık referandumu'na tepki
Atatürk Üniversitesinden 'bütünleme sınavı' kararı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
Ağrı'da kaçak tüp operasyonu
Ağrı'da kaçak tüp operasyonu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Havalimanı terminal inşaatında göçük: 2 yaralı
Havalimanı terminal inşaatında göçük: 2 yaralı
Ünlü oyuncu 40 yıllık hayaline kavuştu
Ünlü oyuncu 40 yıllık hayaline kavuştu
Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da hayatını kaybetti
Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da hayatını kaybetti
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 24 gözaltı
Irak yönetiminden 'Kürdistan bağımsızlık referandumu'na tepki
Irak yönetiminden 'Kürdistan bağımsızlık referandumu'na tepki
Atatürk Üniversitesinden 'bütünleme sınavı' kararı
Atatürk Üniversitesinden 'bütünleme sınavı' kararı
Atatürk Havalimanı'nda Sakal-ı Şerif heyecanı
Atatürk Havalimanı'nda Sakal-ı Şerif heyecanı
HDP'li Yıldırım'ın davası ertelendi
HDP'li Yıldırım'ın davası ertelendi
İngiltere'de koalisyon hükümeti yolda
İngiltere'de koalisyon hükümeti yolda
Kilis'te Suriyeli 16 bin öğrenci karne aldı
Kilis'te Suriyeli 16 bin öğrenci karne aldı
Almanların İncirlik'teki son devriyeleri
Almanların İncirlik'teki son devriyeleri
1,5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti
1,5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English