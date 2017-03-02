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Evlenme ve boşanmalar 2016 yılında azaldı
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Evlenme ve boşanmalar 2016 yılında azaldı

Evlenme ve boşanmalar 2016 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Evlenme ve boşanmalar 2016 yılında bir önceki yıla göre azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izledi.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞ FARKININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLK KARS OLDU
Ortalama ilk evlenme yaşı, 2016 yılında erkekler için 27,1, kadınlar için 24 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,3 yaş ile Ağrı, 4,2 yaş ile Bitlis, Ardahan ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Karabük oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Şırnak ve Kastamonu izledi.

YABANCI GELİNLERDE İLK SIRADA SURİYELİLER VAR
Yabancı gelinlerin sayısı 2016 yılında 22 bin 583 olup toplam gelinlerin yüzde 3,8'ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) yüzde 28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Alman gelinler (2 bin 644 kişi) ve yüzde 9,6 ile Azerbaycanlı gelinler (2 bin 170 kişi) izledi.

YABANCI DAMARLAR ARASINDA ALMAN DAMATLAR İLK SIRADA
Yabancı damatların sayısı 2016 yılında 3 bin 777 olup toplam damatların yüzde 0,6'sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 338 kişi) yüzde 35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve yüzde 7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) izledi.

KABA BOŞANMA HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İZMİR
Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.

BOŞANMALAR EN FAZLA İLK 5 YILDA GERÇEKLEŞTİ
Boşanmaların 2016 yılında yüzde 39,1'i evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21'i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

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