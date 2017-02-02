02.02.2017 10:45 Evlat edinmeyi isteme oranı yüzde 13,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 13,2'si evlat edinmeyi istiyor. Bireylerin yüzde 15,1'i kadınların çalışmasını uygun bulmadığını beyan etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 13,2'si evlat edinmeyi istiyor. Bireylerin yüzde 15,1'i kadınların çalışmasını uygun bulmadığını beyan etti.

TÜİK tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yapılan 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve üzeri yaştaki bireylere evlat edinmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 13,2'si evlat edinmeyi istediklerini beyan etti. Evlat edinmeyi isteyen erkeklerin oranı yüzde 12,5 iken bu oran kadınlarda yüzde 13,8 oldu. İzmir'de ise bireylerin yüzde 14,8'i evlat edinmeyi istediklerini beyan etti.



İZMİR'DE BİREYLERİN YÜZDE 34.,2'Sİ KORUYUCU AİLE OLMAYI İSTEDİ

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bireylere koruyucu aile olmayı isteyip istemedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 30,4'ü koruyucu aile olmayı istediğini, yüzde 53,5'i koruyucu aile olmayı istemediğini, yüzde 16,1'i ise koruyucu aile olma hakkında bir bilgisinin olmadığını beyan etti. Koruyucu aile olmayı isteyen erkeklerin oranı yüzde 28,2, kadınların oranı ise yüzde 32,6 oldu. İzmir'de ise bireylerin yüzde 34,2 si koruyucu aile olmayı istediğini, yüzde 47,7'si koruyucu aile olmayı istemediğini, yüzde 18,1'i ise koruyucu aile olma hakkında bir bilgisinin olmadığını beyan etti.



CİNSİYETİN ÖNEMLİ OLMADIĞINI BEYAN EDENLERİN ORANI YÜZDE 70,1

Bireylere eğer tek çocuk sahibi olsalardı çocuğun cinsiyetinin ne olmasını istedikleri sorulduğunda, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 17,6'sı kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı yüzde 16,9 oldu. Bireylerin yüzde 65,5'i ise sahip olunmak istenen çocuğun cinsiyetinin önemli olmadığını beyan etti. İzmir'de ise bireylerin yüzde 15,8'i kız çocuk sahibi olmayı istediğini beyan ederken, erkek çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin oranı yüzde 14 oldu. Bireylerin yüzde 70,1'i ise çocuğun cinsiyetinin önemli olmadığını beyan etti.



KADINLARIN ÇALIŞMASINA YAKLAŞIM

Bireylere kadınların çalışmasını uygun bulup bulmadıkları sorulduğunda Türkiye genelinde bireylerin yüzde 15,1'i kadınların çalışmasını uygun bulmadığını beyan ederken, İzmir'de bireylerin yüzde 8,3'ü kadınların çalışmasını uygun bulmadığını beyan etti. Bu oran İstanbul'da yüzde 13,9, Ankara'da yüzde 9,5 oldu.



