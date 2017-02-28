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Evladı gibi seviyordu: Bulana 2 bin lira verecek
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Evladı gibi seviyordu: Bulana 2 bin lira verecek

Bursa'da 12 yıldır kendisine yoldaşlık eden kedisi kaybolan kadın, evladı gibi sevdiği hayvanını bulana 2 bin lira ödül verecek.

Bursa'da 12 yıldır kendisine yoldaşlık eden kedisi kaybolan kadın, evladı gibi sevdiği hayvanını bulana 2 bin lira ödül verecek.
Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden Hediye Ay'ın geçen hafta Çilek adındaki 12 yıllık kedisi kayboldu. Evinin etrafını ve bütün mahalleyi kontrol eden Ay, kedisini bulamadı. Gazetelere kedisinin resmi ve telefon numarası ile birlikte ilan veren Hediye Ay, kedisinden gelecek sevindirici haberi bekliyor. Dekorasyon işleriyle uğraşan Hediye Ay'ın Duman (12) ile Beyaz adlı iki kedisi daha var.

"İNSANA ÇOK YAKIN"
İran kedisi Çilek'i bir haftadır bulamadığını ifade eden Hediye Ay, "Birden onun yokluğunu hissettik. Hangi şartlarda kaybolduğunu da bilmiyorum. 12 yıldır benimle yaşayan İran kedisiydi. Boynunda mantar hastalığı geçirdiği için korumak için fuşya renkli kalınca bir bandaj vardı. Tıraşlı, kuyruğunun ucunda uzunca bırakılmış tüyleri var. Çilek, pudra, açık gri ve beyaz renklerinde. Çok sosyal ve inanılmaz insancıl. Devamlı evde yaşadığı için sokakta yaşamaya alışkın değil. İnsana çok yakın olan bir kedi" dedi.
Dışarıda görüldüğü takdirde kediyi yakalamaya kalkılmaması gerektiğini anlatan Ay, "Korkup, kaçabilir. Bunların kökeni vahşi. Böyle bir durumda 0533 247 43 56 numaralı cep telefonumu arasınlar. 2 bin lira para ödül vereceğim. Bir canlının hayatı için ödül ölçü değil. Sadece motivasyon için ödülü koydum" diye konuştu.

"İYİ HALDE OLSUN YETER"
Çilek kaybolduğundan bu yana evin boşaldığını vurgulayan Ay, "Benim 3 tane kedim var. 2 kedim de kaybolduğu andan itibaren ilk 3 gün evin içerisinde Çilek'i aradı. Aralarında çok iyi iletişim vardı. Gazeteye ilan vermek için finanstan arkadaşım aradı. Nasıl ilan vereceğimiz sordu. Ben de, '12 yaşında bir çocuğumu kaybettin, onun için ilan veriyorsun' dedim. Çok üzgünüm. Birisi, 'Kedin bizde. Kediden dolayı çocuklarım çok mutlu. Çilek bizde yaşasın dese' ben ara sıra ziyaret etmek şartıyla bunu kabul ederim. Sokak kedilerine benzemiyor. Benim sokak kedisi de çok misafirim var. Ama Çilek daha mağdur. İran kedisi, karakteristik olarak çok daha nazlı. İnşallah iyi şartlardadır" şeklinde konuştu.
(Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker / İHA)

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