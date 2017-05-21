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Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig için kolları sıvadı
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Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig için kolları sıvadı

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalıcı olmak için kolları sıvadı.

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalıcı olmak için kolları sıvadı.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in talimatıyla bir rapor hazırlayan kulüp sportif direktörü Ali Ravcı'nın gidecek ve kalacak futbolcuları belirlediği ifade ediliyor.
Sarı-siyahlı kulübün sözleşmesi biten oyuncuların büyük kısmı ile yeniden anlaşma yapmayacağı, sözleşmesi devam eden bazı isimlerle de yolları ayıracağı belirtiliyor.
Alınan bilgiye göre Ravcı'nın raporunda önümüzdeki sezon devam edilmesi düşünülen oyuncular arasında Nijeryalı Godson Azubuike, Fransız orta saha Pereira, defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, kaleci Ertaç Özbir ve orta saha İrfan Başaran'ın isminin bulunduğu ifade ediliyor.

2 SİYAHİ OYUNCUYLA ÖN ANLAŞMA
Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan sarı-siyahlı kulübün, yabancı oyuncu transferinin startını ise sezon devam ederken verdiği belirtiliyor. Başkan Gevrek'in belirlenen iki siyahi oyuncu ile daha önce İstanbul'da ön anlaşma yaptığı öğrenildi.
(Mehmet Türel / İHA)

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