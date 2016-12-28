28.12.2016 17:25 Evkur Yeni Malatyaspor'dan Eren'e doğum günü kutlaması

Evkur Yeni Malatyaspor, golcü futbolcusu Eren Tozlu'nun doğum günü için kutlama mesajı yayınladı. Evkur Yeni Malatyaspor, golcü futbolcusu Eren Tozlu'nun doğum günü için kutlama mesajı yayınladı.



TFF 1. Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettiği maçta attığı 3 golle hayat bulan Eren Tozlu, bu mutluluğunun üzerine önceki gün de doğum gününü kutladı.



Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan kutladı



Başarılı oyuncu 27 yaşına girerken Yeni Malatyaspor Kulübü de oyuncusunu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesaplarından Eren ile ilgili, "Oyuncumuzun doğum gününü kutlar sağlıklı nice seneler dileriz" mesajını paylaşan kulüp, asıl kutlamayı ise Antalya kampında yapacağını paylaştı.



Eren Tozlu'nun Yeni Malatyaspor formasıyla 4 golü bulunuyor.

