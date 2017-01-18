Evinin yıkılmasına karşı çıkan Filistinli şehit edildi
İşgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail Polisi, Filistinlilerin evlerinin yıkılması esnasında, kendilerine karşı çıkan bir Filistinliyi şehit etti.
İşgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail Polisi, Filistinlilerin evlerinin yıkılması esnasında, kendilerine karşı çıkan bir Filistinliyi şehit etti. Yakup Eb-El Gayan (47), İsrail'in 1948 yılında ele geçirdiği Nekap'daki Ümm Hayran köyündeki evinin kanunsuz bir şekilde yıkılması üzerine arabasını İsrail polislerinin üstüne sürdü. İsrailli bir polis hayatını kaybederken, Eb el Gayan da şehit oldu.
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