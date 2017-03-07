Evini bombalayan Suriyeli pilottan şikayetçi oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Suriyeli yerel gazeteci Kutaybe Hac Yasin, 4 yıl önce Halep'te evini bombalayan pilotun, uçağı düşen ve Hatay'da tedavi altına alınan 'Bahar 1' kodlu Albay Mehmet Sufhan olduğunu iddia ederek, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Suriyeli yerel gazeteci Kutaybe Hac Yasin, 4 yıl önce Halep'te evini bombalayan pilotun, uçağı düşen ve Hatay'da tedavi altına alınan "Bahar 1" kodlu Albay Mehmet Sufhan olduğunu iddia ederek, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi dağlık alanına düşen Suriye rejimine ait savaş uçağının pilotunun Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Albay Mehmet Sufhan'ın aynı zamanda evini bombalayan ve birçok kişinin de ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Suriyeli gazeteci Kutaybe Hac Yasin (32), Reyhanlı ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Yasin, savcılıktaki ifadesinde, 4 yıldan bu yana Hatay'da yaşadığını belirterek, "Halep'in Höllük Mahallesi'ndeki evimi bombalayan pilot, halen Hatay'da tedavi edilen pilot Mehmet Sufhan'dır. Kodu da Bahar-1'dir. Bazı arkadaşlarım pilot ile merkezi arasındaki telsiz konuşmalarını dinleyen bir cihaz geliştirdiler. Bu pilotun kodunun Bahar-1 olduğunu biliyorum. Konuşmalarında, pilot düşmeden önce merkezi ile konuşarak vurulduğunu ve ne yapması gerektiğini soruyor. Merkezi ise panik yapmamasını ve sakin olmasını istiyor. Ancak uçağın vurulmasından sonra atlayan pilot halen Hatay'da tedavi altındadır. Kendisinden şikayetçiyim. Hakkımı istiyorum" dedi.

Son olarak düşmeden önce İdlib iline bağlı Maarat Mısrin, Süfera, Kefer Sicni'yi de vuran ve Kefer Sicni'de iki kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan pilotun aynı kişi olduğundan emin olduğunu söyleyen Yasin, telsiz konuşmalarını dinlemekteki amaçlarının ise uçak geldiğinde sivillerin saklanmalarını sağlamak için olduğunu ifade etti.

Yasin şöyle dedi:

"Evimi bombalayan ve bunu rejim adına sürekli yapan pilotun Mehmet Sufhan olduğundan emin olduğum için bölgede bulunan arkadaşlarıma da haber verdim. Şikayetçi olmak isteyenlerin pilot hakkında gerekli şikayetlerini yapmalarını istedim. Ben rejim adına havalanan ve insanları öldüren pilottan şikayetçiyim, hakkımı istiyorum."

(Ecevit Cemiloğlu/İHA)