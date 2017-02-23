Evindeki küvette uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

İstanbul Ümraniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yapılan baskında şüpheli şahsın evindeki küvetin içinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlendi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda polis gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yapılan baskında şüpheli şahsın evindeki küvetin içinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlendi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir şüphelinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında M.M.Ö. (32) isimli şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, şüphelinin küvette yetiştirdiği uyuşturucular ele geçirilirken, baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreste yaptığı aramalar görülüyor. Aramalarda şüphelinin küvette yetiştirdiği uyuşturucular ele geçiriliyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Tugay Saday/İHA)