30.12.2016 21:25 Evinde uyuşturucu hap ele geçen genç tutuklandı

Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda M.D.'nin (38) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 103 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

