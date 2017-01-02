02.01.2017 19:07 Evinde FETÖ elebaşına ait 202 kitap çıkan şüpheli serbest kaldı

Kastamonu'da emniyet ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 1 kişi serbest bırakıldı. Kastamonu'da emniyet ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 1 kişi serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce devam eden operasyonel çalışmalarla ilgili olarak bir ikamete operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada ikamete ait odunlukta saklanmış FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 adet kitap, CD ve yasak yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K., alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

