Evinde en son Galatasaray'ı yendi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor'u evinde konuk edecek olan Trabzonspor, iç sahada sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumunda oynadığı son 4 maçtan da galip ayrılamadı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor'u evinde konuk edecek olan Trabzonspor, iç sahada sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumunda oynadığı son 4 maçtan da galip ayrılamadı.

Trabzonspor, ligin son haftasında evinde Bursaspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak. 'Çaykur Rizespor mu, Bursaspor mu ligde kalacak' sorusu bu hafta oynanacak olan maçların ardından yanıt kazanacak. Zorlu haftada bordo-mavililer, Bursaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'un sahasında alacağı sonuç iki takımın da kaderini etkileyecek.



EVİNDE EN SON GALATASARAY'I YENDİ

Trabzonspor yeni stadyumunda en son Galatasaray'ı 2-0'lık skor ile yendi. Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde ağırladığı sarı-kırmızılı takımı Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın atttığı gollerle geçmişti. Trabzonspor 18 Mart 2017'de sahasında aldığı Galatasaray galibiyetinin ardından 76 gündür evinde galip gelemedi. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından Beşiktaş'a 4-3 ve Kayserispor'a 3-2 mağlup olurken, Geançlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak galip gelemedi.



DIŞ SAHA DAHA İYİ

Trabzonspor, bu sezon dış sahada iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi dış sahada oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 28 puan topladı. İç sahada ise Karadeniz ekibi 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puan topladı. Bordo-mavililer Bursaspor maçında 3 puanla ayrılsa bile dış saha performansının gerisinde kalacak.

(Gökmen Şahin / İHA)