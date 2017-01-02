02.01.2017 20:14 Evin çatısında yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı

Kayseri'de oturduğu apartmanın çatı katında kıskıvrak yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı. Kayseri'de oturduğu apartmanın çatı katında kıskıvrak yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı.



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olarak aranan Battalgazi Eğitim Kurumları ve İtimat Güvenliğin Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatih S., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı akşamı oturduğu binanın çatı katında yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Fatih S., mahkemeye sevk edildi. FETÖ'nün Kayseri mütevelli heyetinde de olduğu öğrenilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

