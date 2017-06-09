Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan otomobil sürücüsü Murat Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine uçan otomobil sürücüsü Murat Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Akyazı D-100 Karayolu Gebeş mevkiinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelmişti. Evli ve üç çocuk babası olan 36 yaşındaki Murat Kurt idaresindeki 54 KZ 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçmuştu. Kazada sürücü Murat Kurt ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kurt'un cenazesinin, Hendek Yeni Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Hendek aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

(Murat Hazer /İHA)