13.02.2017 10:27 Evi yakan aşıktan romantik veda

Bartın'ın Amasra ilçesinde mumlarla sevdiğinin ismini yatağın üzerine yazıp özür dilerken evi yakan romantik aşık Tanju Korkmaz, bu sefer mumlarla veda etti. Bartın'ın Amasra ilçesinde mumlarla sevdiğinin ismini yatağın üzerine yazıp özür dilerken evi yakan romantik aşık Tanju Korkmaz, bu sefer mumlarla veda etti.

Özür dilemek için mumlarla evi yakan romantik aşık Tanju Korkmaz bu sefer mumlarla "Hoşçakal Ayşe" yazarak kız arkadaşına veda mesajı gönderdi.

Romantik aşık mesajında şöyle konuştu; "Sevgili Ayşe, seninle 5 ay bir süre içinde mutlu olamadık ve bana değer vermediğini düşündüğüm için senden ayrılma kararı aldım. Bunu sana telefonda söyleyemedim. O yüzden de böyle veda ediyorum. Hoşçakal Ayşe diyorum. Umarım evde kalmazsın, umarım layığını bulursun. Her şeyin kirlendiği şu dünyada içimdeki sevginin kirlenmesine izin vermeyeceğim. Ayşe defterinin benim için kapandığının bilinmesini istiyorum. Hoşçakal Ayşe diyorum. Genç ve romantik aşıklara sesleniyorum, sakın siz bunu evde denemeyin. Ayşe'ye sonsuza kadar hoşçakal diyorum"



ROMANTİKLİK PAHALIYA PATLADI

Yangında büyük zarara uğradığını belirten Tanju Korkmaz, "Yaşam standartlarım aşağıya düştü, baraka gibi bir evde yaşıyorum. Eşyalarım yandı ve 25 bin TL zarara uğradım. Ama bunun altından kalkacak güce sahibim. kimseden bir beklentim yok. Yaşadığım olay ve süreçte güçlü durmama rağmen karşımdaki insanın zayıf durması ve dik duramaması yüzünden bitti" dedi.



BEYAZ SHOW'A DAMGA VURMUŞTU

Davet üzerine Beyaz Show'a konuk olan Tanju Korkmaz olayı şöyle anlatmıştı: "Sevdiğim kız Ayşe, ben mi güzelim, yoksa eski sevgilin mi daha güzel diye sordu. Ben de dürüst oldum ve eski sevgilim güzeldi deyince telefonu pat diye yüzüme kapattı". Tanju ayrıca, "Yangında en değerli malı yani kendimi kurtardım" dediğinde stüdyo kahkaha boğulmuştu.

Bu sefer 184 mum yakarak bir rekora imza attığını belirten Tanju Korkmaz, yangın ihtimaline karşı 2 damacana su hazırlayarak tedbirli davrandığını söyledi ve battaniye üzerinde değil de yerde yaktığını belirtti.

(Mustafa Kurt / İHA)

