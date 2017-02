13.02.2017 16:47 'Evetler ciddi miktarda önde'

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Kampanyanın başında olmamıza rağmen evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının çok daha ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum' dedi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Kampanyanın başında olmamıza rağmen evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının çok daha ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda tarım ve sulama alanında 2019 yılına kadar yapılacak icraatların anlatıldığını belirten Kurtulmuş, "3 proje de entegre projedir. Tarımsal sulama, atık su, içme suyu, enerji tesislerini, yeni ormanların kurulması, şehir ormanlarının kurulmasını, taşkın koruma gibi projeleri içeren entegre projelerdir. Her birisi 8 ilimizi kapsayan projelerdir. 24 ilimizde, hem sulanabilir alanların oranı artırılacak, arazilerde daha fazla sulama imkanı olacak, enerji üretimlerinin, orman varlığının artırılması, içme suyu meselesinin halledilmesi öngörülecektir. 3 proje tamamlandığında, 40-50 yıllık su havzalarda elde edilmiş olacaktır. Her bir çevrede, her bir gelişim projesi çerçevesinde yüzlerce, hatta binlerce tesisin işletmeye alınması öngörülüyor. Akdeniz gelişim havzasında bin 591 tesis, Ege gelişim havzasında 2 bin 65 tesis, Konya ovasında ise 853 tesisin toplamda irili ufaklı tesislerin harekete geçmesi, üretimin içinde yer alması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

İkinci sunumun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yapıldığını belirten Kurtulmuş, toplantıda çeşitli kanun değişikliklerini öngören, tarım bakanlığı ile ilgili paketin gündeme geldiğini ifade etti. Türkiye'de hayvan varlığının kayıt altına alınması ile ilgili ilave tedbirlerin öngörüldüğünü anlatan Kurtulmuş, bunların en kısa zamanda hayata geçeceğini, ayrıca taklit ve tağşiş ürünler üretenlerle alakalı etkin bir mücadelenin yapılacağını kaydetti. Kurtulmuş, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını dile getirdi.

Türkiye Uzay Ajansı kurulması ile ilgili yasa çalışmalarının da gündeme geldiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye için aslında geç kalınmış bir projedir ama çok şükür bugün Türkiye'nin bir Türkiye Uzay Ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Uzay alanındaki araştırmaların ciddi bir şekilde yönlendirilmesi hem de ülkemizin uzaydan daha fazla yararlandırılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



SORULARI CEVAPLADI

Kurtulmuş, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. "El-Bab operasyonu"na ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Bu operasyon çerçevesinde Cerablus'ta başlayan operasyon El-Bab'a kadar uzandı. El-Bab'da inşallah çok kısa bir süre içerisinde Türk ordusunun ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) zaferiyle bu operasyonun sonuçlanacağını biliyoruz, ümit ediyoruz. Bunun arkasından da operasyonlar başlamadan önce ABD ile Türkiye arasında varılmış bir mutabakat vardı. O da şuydu, PYD ve YPG unsurları Membiç'in doğusuna bütünüyle çekilecekler. O bölge Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkarılacak. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. Sahadaki mücadele sürekli gelişen yeni güvenlik şartları altında müzakere ediliyor, dinamik bir süreç. Her gün bu devletin çeşitli kurumları tarafından yakinen takip ediliyor ve ona göre Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımların atılması için hareket ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de ifade ettiği gibi, bundan sonra Türkiye eğer uluslararası koalisyonda belli bir mutabakat oluşursa, şartlar o şekilde hareket edilmesine imkan verecek şekilde gelişirse hem Membiç'in temizlenmesi hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Başından itibaren söylediğimiz husus var, Rakka DEAŞ'ın merkezidir. Rakka'yı kurtarırken, bunu kurtarma operasyonunda biz orayı DEAŞ'tan temizleyeceğiz ama yerine 'YPG'yi, PYD'yi koyacağız' derseniz bu Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi oluşturur. Dolayısıyla Türkiye hem Rakka'dan DEAŞ'ın temizlenmesi hem bu süreç içerisinde bahaneyle bir şekilde oraya PYD, YPG unsurlarının yerleştirilmemesi için uluslararası camia ile varılacak anlaşma çerçevesinde ileri bir adım atabilir. Bunları önümüzdeki günlerin, oluşan ve olgunlaşan şartları belirleyecektir. Bugünden itibaren, 'şu zaman şöyle bir operasyon olacak' dememiz mümkün değildir. İlgili kurumlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar" açıklamasında bulundu.



REFERANDUMDA "HAYIR" DİYECEK OLANLAR

Referandumda 'hayır' diyecek olanlara ilişkin yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Bu kampanyanın içerisine 'hayır' diyenler de 'evet' diyenler de olacak. Sayın Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın söylediği hususlar şudur, ortada çok açık bir gerçek var. Günlerdir PKK'nın üst düzey yöneticilerinin gerek Kandil'den gerek başka yerlerden bu referandumda 'hayır' çıkması ile ilgili çalışmaların artırılması yönünde görüşlerini açıkça beyan ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ'nün networkünün hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında 'hayır' kampanyasına destek veren, 'hayır' çıkması için bütün güçlerini seferber eden çalışma ve gayret içerisinde olduklarını görüyor ve biliyoruz. Kurumsal olarak FETÖ'cülerin ya da PKK bağlantılı grupların 'hayır' kampanyalarına destek veriyor demek başka bir şey. Ama buradan çıkarıp sanki bütün 'hayır' diyenler de teröristmiş algısını oluşturmak başka bir şeydir. Ne Sayın Başbakanımız, ne Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde 'hayır' diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdir. Dikkat çektikleri, altını çizdikleri husus Türkiye'de milletin düşmanı, devletin düşmanı olan unsurların sistematik olarak ve örgütsel olarak 'hayır'a destek verdikleridir. Bu da gizli kapaklı bir şey değildir. Dolayısıyla lafı yanlış anlamaya ya da yanlış algının parçası haline getirmeye gerek yoktur. Söylenen çok nettir. Türkiye'de Türkiye düşmanı olan birtakım terör gruplarının açıkça, alenen 'hayır'a destek vermeleri, 'hayır' verecek her vatandaşımız teröristtir anlamına gelmiyor. Herkes lafı doğru anlasın ve yanlış bir algı operasyonunun parçası haline getirmesin" şeklinde konuştu.



ÖZEL TELEVİZYONLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Kurtulmuş, "Son çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile özel televizyonların seçim döneminde yaptıkları yayınlarla ilgili cezalarla ilgili konuya" ilişkin soruya, "Özel televizyon kurumları rekabete açık bir alanda, illa belli oranlarda yayın yapacak, şu partiye şu kadar yer verdiyse şu partiye de şu kadar yer verecek diye bir kural olmamalıdır. Özel televizyonlar olmasaydı bu dediğiniz haklı bir eleştiri olarak görülebilirdi ama özel televizyonlar var. Eveti destekleyen bir kanala, sen niye hayırı destekleyenlere yer vermedin ya da neden hayır kampanyasını görmedin deme hakkına sahip değiliz çünkü kamu kuruluşları değildir, özel kuruluşlardır. Bu KHK ile birlikte bir haksızlık ortadan kaldırılmıştır. YSK raporlarını RTÜK'e gönderiyor, RTÜK de bu cezalarla ilgili cezalar veriyordu. Bu çarpıklıkların düzeltilmesi bakımından bu adım atılmıştır" karşılığını verdi.

Çıkarılan son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Eğer ortaya çıkan bir yanlışlık varsa, bunun nasıl düzeltileceğine ilişkin bir yasal mekanizmamız var. Buralara müracaatlar yapılır, sonuç alınmaya çalışılır. KHK ile verilen karar nihai bir karar değil, müracaat edilerek düzeltilmesi mümkün olan bir karardır, eğer yanlışlıklar varsa. Bu mekanizma hızla kuruluyor, çünkü çok önemli bir kurum. 7 kişilik KHK'ların yanlışlıklarını düzeltecek bir kurum kuruyoruz. Bir ara hukuki düzenlemedir. İlgili bakanlıklar buraya temsilci verecekler. Bu kurul hızla çalışarak, bunun hızla çalışmasını temin edeceğiz" diye konuştu.



REFERANDUM ANKETLERİ

Bir gazetecinin, "Referandum süreci içinde elinizde anket söz konusu mu" sorusunu Kurtulmuş, "Kampanyanın başında olmamıza rağmen evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının çok daha ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum. Biz, parti olarak kampanyalar sırasında kamuoyu anketlerini çok iyi kullanan bir partiyiz. Bazen günlük anketler yaptırdığımız dönemler olmuştur. Bire bir sahadaki nabzı günlük ve haftalık olarak kontrol edeceğiz. Güzel bir kampanya yapacağız" diye cevapladı.

Babaanne maaşlarının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bu bir ihtiyaç, bu ihtiyaç varsa, bu ihtiyaçlar gözden geçirilir, imkanlar çerçevesinde gözden geçirilir" dedi.

(Enise Vural / İHA)