'Evetle ülke bölünecek olsa, Kandil koşa koşa evet der'

Başbakan Binali Yıldırım, "Referandumdan evet çıkarsa ülke bölünür" diyenlere, "Yahu bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün 3 gün önce Şanlıurfa Viranşehir'de alçakça bir saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini ifade etti. El Bab şehitlerine de Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, yaralılara şifa dilediğini söyledi. Bu sırada 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları yükseldi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Canilikte hiçbir sınır tanımayan saldırılara yenisini eklemiştir. Bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıya uğrayan lojman sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu terör saldırısı sadece yargı görevi yapanlara değil, kardeşliğimize yapılmıştır. Geçtiğimiz hafta kardeş ülke Pakistan'da yaşanan terör saldırısı da çok vahim bir durumdur. DEAŞ terör örgütünün üstlendiği bu saldırıda 70'ten fazla masu insan hayatını kaybetmiştir. DEAŞ terör örgütü bölge ülkeler için ne kadar büyük tehditse, Asya, Amerika için de aynı şekilde tehdittir. Bütün terör örgütlerinin hedefi insandır. Bugün bizim kapımızı çalan tehdit unutulmasın ki yarın bunların sırtını sıvazlayanların da kapısını zorlayacaktır. Son dönemde bazı ülkelerde terörü ve şiddeti destekleyen ırkçı ve ayrımcı söylemler yükseliyor. İsrail meclisinin ezan kısıtlaması, Avrupa'da yükselen İslam karşıtı söylemler çok ama çok tehlikeli söylemlerdir. Bu söylemlerin hepsi evrensel insani değerleri bir yok etmektedir. Terör örgütlerini beslemektedir. Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum, yaşayacağımız bir başka dünya yok, bindiğimiz dalı kesmeyelim. Bu ırkçılık ayrımcılık hastalığına kapılmadan dünya için elimizi biraz daha taşın altına koyalım."

"Parolamız belli, durmak yok yola devam" diyen Yıldırım, hafta içinde Malta'ya yaptığı ziyareti hatırlattı. Konuşmasının partililerce sürekli sloganlarla bölünmesi üzerine Yıldırım, "Yorulunca bana haber verin" dedi. Bu ifadeler salonda gülüşmelere neden oldu. Yıldırım, Almanya'da gurbetçilerle biraraya geldiğini hatırlatarak, "Gurbetteki kardeşlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdalısı gözlerini gördük, çok duygulandık. Bu vesileyle size gurbetteki vatandaşlarımızın selamlarını getirdik" şeklinde konuştu.

Almanya'da 10 binin üzerinde Türkiye sevdalısının, binlerce demokrasi gönüllüsünün tek yürek olduğunu ve 'evet' dediğini belirten Yıldırım, "Almanya söz verdi, sandıklara ilk giden bizler olacağız dedi. İlk evet mührünü de biz vuracağız, demokrasiye Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karar vereceğiz dediler" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bütün engelleri aşacağız. Birbirimizle kenetleneceğiz. Uğradığımız her durakta sizlerin 15 Temmuz'da yazdığı milli irade destanı konuşuluyor Avrupa'da. Şimdi bu destanı taçlandırma vakti geliyor. Milli iradeyi darbeci teröristler karşısında aslanlar gibi müdafaa ettik. Artık sandığa gideceğiz, milli iradeyi daha da etkin kılacağız. Etkili temsil için, evet. 15 Temmuz'da 248 şehidimizin kanına giren hain, darbeci teröristler bir daha cesaret bulmasın diye, evet. Siz bakmayın, 'hayır türküsüyle' milletin içini karartan bu felaket tellallarına. Ne diyor bu tellallar, 'Efendim, ülke bölünecek'. Yahu bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten?"



"2017 YILI, İSTİHDAMDA SEFERBERLİK YILI OLACAK"

Yıldırım, 2017 yılının istihdamda seferberlik yılı olacağına dikkat çekerek, hükümet olarak bunu desteklediklerini ifade etti. Yapılan teşviklere işaret eden Yıldırım, ilk andan itibaren alışverişte ciddi bir bereketin olduğunu söyledi. Yıldırım,. 20 bin 127 öğretmenin atamasının yapılmaya karar verilidiğini anlatarak, Mart ayında işleme başlanacağını dile getirdi.

Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirildiğini hatırlatan Yıldırım, Mümbiç ve Rakka konusunun da masada olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Şu bilinsin ki, Türkiye'nin etrafının terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun, ister dayı ister yeğen, ister kuzen ister kardeş olsun. Bunların topunu bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında yarım yapanların şunu iyi bilmesi lazım, bizim için PKK eşit, YPG, PYD, DEAŞ eşit FETÖ. Hepsi terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz sürecek. Bab'ta şehrin tamamı kontrol altına alndı, şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Bu yüzden şehirde güvenliğin tamamını sağlanması biraz zaman alacak" dedi.

Yıldırım, "FETÖ ele başına gelince, ABD'li yetkililerle iade konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni yönetimin bu konuda daha anlayışlı ve duyarlı olacağını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun, FETÖ gelecek hesap verecek. Bölücü terör örgütleri tamamen yok oluncaya kadar bu mücadele sürecek" diye konuştu.

Anadolu'nun her yerine gideceklerini belirten Yıldırım, "Oyunları bozacağız. Hesabı kitabı iyi yapıyoruz. Yatırımlara zerre kadar ara vermiyoruz, yavaşlatmıyoruz. Dünyaya ilham verecek projeler ve hizmetlerle ülkemizin potansiyelini en doğru yolda kullanıyoruz. Ama birleri çıkıp hayır diyor. Hayırcılara nereden başlayıp nereye vardıklarını görelim. Hayır demeyi adet edinenler, Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim, 3. Havalimanı, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollara hayır dedi mi? Türkiye'nin istikrarlı şeklide gelişmesini bağlayacak ne varsa hayır dediler" ifadelerini kullandı.



CHP'NİN REFERANDUM KAMPANYASINI ELEŞTİRDİ

CHP'nin referandum kampanyasını eleştiren Yıldırım, "Buradan açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum, Kılıçdaroğlu halk oylaması için bir ilham peşinde. Nerede bulmuş ilhamı? Şili'de. Adamlar bir film yapmış, CHP de ondan medet ummuş. Tamam anladık, uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız ama hani değişiyordunuz. Hani artık halkı esas alacaktınız? Şili'ye kadar uzanacağınıza, Şile'ye gitseydiniz.Gidip de bir kahvehanede otursaydınız, orada sizi öğretirlerdi. Şili'ye boşu boşuna gittiniz. Kafa bu ülkeye yabancı. Bu halkın aklına, irfanına, idrağına güvenmiyor.Sayın Kılıçdaroğlu senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz, nereye gidersen git" ifadelerini kullandı.



İŞARET DİLİYLE "EVET"

Yıldırım, konuşmasının işaret diliyle anlatılması üzerine, işaret dilini yapan kişiye dönüp, "Nasıl oluyor?" diye sordu. İşaret diliyle 'evetin' anlatılması ve salondan 'evet' seslerinin yükselmesi üzerine Yıldırım, "Kılıçdaroğlu anlamıyor, belki bu lisandan anlar" açıklamasında bulunarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



"BAL GİBİ OLUR"

Partili Cumhurbaşkanlığı konusunda yapılan eleştirilere işaret eden Başbakan Yıldırım, "Bir de tutturmuşlar, Cumhurbaşkanı Partili olur mu? Olur bal gibi olur. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, buradan kendisine selam gönderiyorum" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olmadan önce hem AK Parti'nin Genel Başkanı, hem de Başbakandı. Başbakan olarak Türkiye'yi yeni baştan kim imar etti. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her vatandaş hizmetle buluşmadı mı? Üniversiteler yapılmadı mı? Hastaneler açılmadı mı? Açıldı. Havayolu halkın yolu oldu, hızlı tren hayali gerçeğe döndü. Şehir hastaneleriyle bir devrim yaptık. Bu millet bu hizmetlerden faydalanırken partisi mi sorulur? Bizim için geçerli tek kural, hizmette siyaset olmaz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meşru yönetim erkleri arasındaki koalisyonu güçlendiriyor. Bunlar partili olmaz diyor, Başbakan partili. CHP'li belediye başkanları seçildikten sonra partisini unutuyor mu?"

Yıldırım, "Unutmayalım, bu bir referandum, genel seçim değil. 16 Nisan'da sandıklara siyasi değil, milli kimliğimizle gideceğiz. Evette, bereket vardır diyerek mührümüzü vuracağız. Tek adam safsatasına inat, tek millet, tek devlet için evet" diye konuştu.

Grup toplantısına, 15 Temmuz gazileri de katıldı.

