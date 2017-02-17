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'Evet' mührünü kıran vatandaşa emsal ceza
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'Evet' mührünü kıran vatandaşa emsal ceza

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullanmak üzere gittiği sandığın 'evet' mührünü kırarak, pusula ve zarfı yırtan vatandaş 3 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmeye gerek görmeyerek, ertelemeye de yer olmadığına hükmetti.

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullanmak üzere gittiği sandığın 'evet' mührünü kırarak, pusula ve zarfı yırtan vatandaş 3 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmeye gerek görmeyerek, ertelemeye de yer olmadığına hükmetti.
2015 Genel Seçimlerinde, BEDAŞ Taksim Boğaziçi Elektrik Kurumunda bulunan 1097 numaralı seçim sandığında, oy pusulasıyla zarfını yırtarak 'evet' mührünü kırdığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen Leyla Ç.'nin (55) yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada sandık başkanı Nuri K., tanık olarak dinlendi. Seçim günü oy kullanmaya gelen sanık Leyla Ç.'nin taşkınlık yapmaya başladığını söyleyen tanık Nuri K., "Etrafta bulunan kişilerin oy verme düzeni bozuldu. Kendisini uzaklaştırdık. Yaptığımız tespitte kendisine verilen bir adet mührü kırmış, pusula ve zarfı yırtmıştı. Konuya ilişkin tutanak tuttuk" dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıl 6 ay, "oy pusulalarını veya her türlü seçim evrakını zapt etme, imha etme, bozma" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 3 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın suç işleme konusundaki eğilimini dikkate alarak, cezanın ertelenmesi halinde sanığın suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığına dikkat çekti. Bu nedenle hapis cezasını ertelemeyen ve adli para cezasına çevirmeyen mahkeme, herhangi bir indirime de gitmezken, sanığın yargılama sürecinde mahkemeye olumlu bir davranış göstermemesi nedeniyle lehine olan yasa hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Öte yandan, cezanın onanması halinde Leyla Ç., 3 yıl boyunca herhangi bir siyasi partinin yöneticisi veya denetçi olamayacak.

"KAŞEYİ KIRDIM, MEMURLARIN YÜZÜNE FIRLATTIM"
Dava kapsamında daha önce hakim karşısına çıkan ve kimlik tespitinde aylık gelirini soran mahkemeye, "Aylık gelirim mahkemeyi ilgilendirmez" yanıtı veren sanık Leyla Ç., mahkemenin uyarısına rağmen, ayakta değil oturarak savunma yapmıştı. Seçim günü oy kullanmak için sandığa gittiğini kaydeden sanık Leyla Ç, "Kaşe, pusuladaki işaretli alana göre büyüktü. Bu, bizim kullandığımız oyun iptal olmasına neden olacağından kızdım ve kaşeyi kırdım. Seçim memurlarının yüzüne attım. Ancak pusulayı ve zarfı yırtmadım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Leyla Ç.'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde Beyoğlu'ndaki BEDAŞ Taksim Boğaziçi Elektrik Kurumunda bulunan seçim sandığında agresif hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti. Leyla Ç.'nin oy pusulasını yırtarak, 'evet' mührünü kırdığı ve çevresindekilere zorluk çıkardığı kaydedilen iddianamede, kamu malı niteliğinde olan eşyalara zarar verdiğinin olay günü tutulan tutanakla sabit olduğu belirtilmişti. Leyla Ç.'nin "kamu malına zarar vermek" ve "Oy pusulalarını veya her türlü seçim evrakını zapt etme, imha etme, bozma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istenirken, ceza alması durumunda, mahkum olduğu hapis cezası boyunca seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep edilmişti.
(Başak Akbulut/İHA)

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