'Evet' marşı İhlas Medya'dan

'15 Temmuz Marşı'nı yazan Türkiye Gazetesi editörü yazar Hanefi Söztutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum kampanyasında kullanması için 'Evet' adlı şiiri yazdı. İhlas Medya tarafından bestelenen marş, Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginde görücüye çıkarak büyük beğeni topladı.

'15 Temmuz Marşı'nı yazan Türkiye Gazetesi editörü yazar Hanefi Söztutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum kampanyasında kullanması için "Evet" adlı şiiri yazdı. İhlas Medya tarafından bestelenen marş, Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginde görücüye çıkarak büyük beğeni topladı.

"15 Temmuz Marşı" ile meydanları coşturan Türkiye Gazetesi editörlerinden Şair ve Yazar Hanefi Söztutan, referandum için de bir şiir yazdı. İhlas Medya tarafından hazırlanan 'Evet' marşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginde görücüye çıktı. Dinleyenlerin büyük beğenisini toplayan ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran şiirin yazarı Hanefi Söztutan, duygularını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiiri ilk dinlediğinde çok beğendiğini ifade eden Hanefi Söztutan, şiirin yazılma sürecini şöyle anlattı:

"15 Temmuz Demokrasi Marşı'ndan sonra İhlas Medya olarak ikinci marşımızı 'Evet' marşımızı yapmış bulunuyoruz. Aynı duygularla yaptık bu marşı da. 15 Temmuz Marşı'nı yazdığımız zaman Yönetim Kurulu Başkanımız Mücahit Ören Beyefendi, 'Bütün gücümüzle İhlas Medya olarak demokrasimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız' talimatını verdi. O duyguyla görevimizi yaptık. Bugün de aynı duygularla 'Evet' marşımızı yazdık."



"EKİP OLARAK İHLAS'LA YAPTIK, O YÜZDEN TESİRİ GÜÇLÜ OLDU"

Şiirinin siyasi bir marş olmadığına vurgu yapan Söztuan, "Siyasi bir amacı yoktur. Tamamen milli duygularla yazdığımız, hayata geçirdiğimiz bir marştır. Dolayısıyla amacına ulaştığına inanıyorum. Milletimiz hemen sahiplendi, benimsedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde çalmaya başladıktan hemen sonra inanılmaz bir destek, tebrik, dua yağmuruna tutulduk. Milletimize armağan ediyoruz bu güzel marşı. İnşallah amacına ulaşacaktır. Biz bunu ekip olarak İhlas'la yaptık. O yüzden tesiri güçlü oldu. Allah rızası için yaptık. Milletimize ikinci marşımızı armağan etmiş olduk" diye konuştu.



"16 NİSAN'DAN SONRA BU MARŞIN ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ OLACAK FAKAT ORADAKİ DUYGULAR EBEDİ DUYGULAR"

Referandum tarihi kesinleştikten sonra şiirinin sözlerini bir gecede yazdığını, rötuşlarla birkaç gün içinde tamamlandığını aktaran Söztutan, "15 Temmuz ruhu hep var olacaktır. O duyguyu millet olarak hiç kaybetmeyeceğiz. Aynı duygularla bu marşı yaptığımız için klipte o duyguları yansıtan görüntülere yer verildi. İhlas Medyada görev yapan arkadaşların katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Çok büyük destek ve beğeni var. Bu marşın şöyle bir özelliği var; iki aylık bir süreci kapsıyor. 16 Nisan'dan sonra bu marşın ömrü tamamlanmış olacak fakat orada yansıttığımız duygular ebedi duygular. 15 Temmuz Demokrasi Marşı gibi millet aynı duygularla sahiplendi. Aynı etkiyi bıraktı. İnşallah amacına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.



"SİYASİ BİR AMACIMIZ YOK, MİLLİ DUYGULARLA BİR HİZMET OLARAK YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marşı ilk dinlediğinde çok beğendiğini aktaran Söztutan, "Cumhurbaşkanımızın marşı ilk dinlediğinde çok beğendiğine dair bir mesaj geldi. Yönetim Kurulu Başkanımız Mücahit Ören Beyefendi'ye iletilmiş. Oradan da bize iletildi. Onlar beğendikten sonra zaten yolu açıktır diye düşündük. İnşallah bu kampanyaya katkısı olur. Siyasi bir amacımız yok. Sadece milli duygularla bir hizmet olarak yaptık. Her zaman bütün imkanlarımızla demokrasimize, milletimize hizmet vermeye kendimizi adamışız. Dinimiz ve vatanımız için çalışıyoruz. Bu duygularla yaptık. İhlas'la yapıldığı için tesiri büyük oldu. Ne maddi bir beklenti ne siyasi bir beklenti yok bunun içinde. Tamamen milli duygularla yapılmış bir marştır. 16 Nisan çok önemli bir tarih. Ülkemiz için dönüm noktası olacaktır. 15 Temmuz'dan daha önemsiz değildir" diye konuştu.

