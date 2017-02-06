06.02.2017 21:17 'Evet' diyen Celal Kılıçdaroğlu kapı kapı gezip destek istedi

Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, destek çalışmalarına başladı. Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, destek çalışmalarına başladı.

CHP'den istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren ve Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, bireysel olarak çalışmalarına başladı. Balat Mahallesi'ni ziyaret edip, neden evet verilmesi gerekliliği konusunda mahalle sakinleriyle sohbet eden Kılıçdaroğlu, destek istedi.

Didim'de 'evet' oyunun daha fazla çıkması için çalışmalarına başladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Didim'i gezdim; ondan sonra köylere başladım. Bugün de vatandaşlarımıza izah ediyoruz. PYD, PKK'yı vatandaşlarımıza anlatıp izah ediyoruz. Vatandaşlarımız da ikna oluyor. Evet'e evet diyeceğiz Allah'ın izniyle; Kahvehanelere gidiyoruz. İnsanlar bana sıcak bakıyor. Ben vatandaşlarımızdan çok memnunum. Keşke herkes benim gibi duyarlı olsa yaşadığı bölgede halka gitse ve halkımıza izah etse herkeste memnun olur. Bazen tepkiler oluyor fakat anlatınca anlıyor bana hak veriyor ve evet'e evet diyeceğiz. Gece gündüz durmadan gücümün yetiğince reisimize çalışacağım. Araç giydirme işimiz de devam ediyor. Salı günü bitirip köy köy kasaba kasaba dolaşıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz" diye konuştu.

(Hüseyin Çalışkan/İHA)

