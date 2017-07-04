Everton'dan Türkiye'ye: İmzayı attı

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması altında geçiren Arouna Kone ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması altında geçiren Arouna Kone ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Sivasspor, 33 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone ile anlaştı. Sivas'a gelerek kulüp tesislerinde Başkanvekili Erdal Sarılar ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde 1 Kasım 1983'te dünyaya gelen Arouna Kone, Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formalarını giydi. Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu, 101 gol, 52 asistlik performans sergiledi. 52 kez de ülkesini milli formasını giyen Kone, 9 gol attı.

