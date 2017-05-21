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Everest'e tırmanmaya çalışan dağcı hayatını kaybetti
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Everest'e tırmanmaya çalışan dağcı hayatını kaybetti

Everest'e tırmanmaya çalışan ABD'li dağcı Roland Yearwood, 'ölüm bölgesi' olarak bilinen 8 bin 400 yükseklikteki alanda hayatını kaybetti.

Everest'e tırmanmaya çalışan ABD'li dağcı Roland Yearwood, "ölüm bölgesi" olarak bilinen 8 bin 400 yükseklikteki alanda hayatını kaybetti.
Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e tırmanmaya çalışan ABD'li dağcı Roland Yearwood hayatını kaybetti. Yetkililer, 50 yaşındaki Yearwood'un Everest'e tırmanmaya çalışırken hayatını kaybeden üçüncü dağcı olduğunu duyurdu. Yearwood'un sponsorluğunu üstlenen şirket yetkilisi Murari Sharma, dağcının "ölüm bölgesi" olarak bilinen 8 bin 400 yükseklikteki alanda hayatını kaybettiğini dile getirdi. Katmandu'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sharma, "Yearwood, hayatını kaybetti ancak detaylar henüz bilinmiyor" dedi.
Yearwood, 16 üyesi bulunan ABD'li dağcılar liderliğindeki ekibin üyelerinden biriydi. Yearwood'un ölüm haberi, 26 yaşındaki Hindistanlı dağcı Ravi Kumar'ın aynı bölgede kayıp olduğu haberinin ardından geldi.
30 Nisan'da dünyanın en iyi dağcıları arasında gösterilen İsviçreli dağcı Ueli Steck Everest'e tırmanmak için hazırlandığı sırada dağdan düşerek hayatını kaybetmişti. 85 yaşındaki Nepalli dağcı ise, Everest'in ana kampında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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