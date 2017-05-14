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'Everest'e ceviz yiyerek hazırlanıyorum'
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'Everest'e ceviz yiyerek hazırlanıyorum'

Dünyanın en zor ve yüksek maratonu Everest Maratonu'na Türkiye'den ilk katılacak sporcu olan Ece Vahapoğlu, 'Everest Maratonu için ciddi bir enerjiye ihtiyacım olacak ve ceviz bu ihtiyacı karşılamam için hem sağlıklı hem de pratik bir besin maddesi' dedi.

Dünyanın en zor ve yüksek maratonu Everest Maratonu'na Türkiye'den ilk katılacak sporcu olan Ece Vahapoğlu, "Everest Maratonu için ciddi bir enerjiye ihtiyacım olacak ve ceviz bu ihtiyacı karşılamam için hem sağlıklı hem de pratik bir besin maddesi" dedi.
Türkiye'nin en geniş kapsamlı gastronomi festivali olarak baharın coşkusuyla birlikte 20 binin üzerinde yiyecek, içecek, keyif ve eğlence tutkunlarını buluşturan etkinlikte Ece Vahapoğlu, Everest Maratonu'na hazırlanırken özel bir beslenme programı uyguladığını ve bu programda cevizin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Vahapoğlu, sadece yarışmalar öncesinde değil, gündelik beslenmesinde de en çok cevizden destek aldığını belirtti. Hakemli dergilerde yayımlanmış olan pek çok bilimsel araştırmaya göre, içeriğindeki yüksek protein, lif ve bitki bazlı omega-3 (ALA) ile sporcularda arterlere zarar verebilen iltihabı azaltabileceği ve kemiklerdeki bozulmaları giderebileceği için, ceviz tüketimi sporcular açısından oldukça önemli. California Walnut Commission'un verilerine göre, 28 gram (1 porsiyon) cevizde 4 gram protein ve 2 gram lif bulunuyor.
Lisanslı atlet olan Vahapoğlu, "Sporcu beslenmesinde en önemli hedef; sporcunun genel sağlığını korumak ve performansını artırmaktır. Ceviz ise protein ve sağlıklı yağların doğal kombinasyonudur. Sindirimleri kolaydır" dedi. Konuşması sırasında özellikle Everest için hazırladığı bavuluna bol bol ceviz eklediğini belirten Vahapoğlu, "Everest Maratonu için ciddi bir enerjiye ihtiyacım olacak ve ceviz bu ihtiyacı karşılamam için hem sağlıklı hem de pratik bir besin maddesi" dedi.

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