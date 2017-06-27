Eve giren kamyon 10 aydır çıkartılmadı

Malatya'da freninin patlaması sonucu Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve giren ve hamile bir kadının ölümüne yol açan hafriyat kamyonu, kazanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala evden çıkartılmadı.
Malatya'da freninin patlaması sonucu Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve giren ve hamile bir kadının ölümüne yol açan hafriyat kamyonu, kazanın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hala evden çıkartılmadı. Malatya'da 10 ay önce Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yaşanan kazada, freni patlayan kum yüklü bir hafriyat kamyonu, Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve çarparak durabilmiş, kazada 6 kişi yaralanmış ve hamile bir kadın da yaşamını yitirmişti. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen kamyon bulunduğu evden çıkartılamazken, kaza sonrası harabeye dönen ve kolonları zarar gören evin etrafında bir önlem alınmaması da vatandaşları tedirgin ediyor. Kamyonun evden neden çıkartılamadığı merak konusu olurken, çıkarma çalışmaların ne zaman başlatılacağı ise bilinmiyor. (Erdal Akbuğa / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.