05.02.2017 08:52 Eve girdiklerinde genç bir erkek cesedi buldular

Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangından 1 kişi öldü. Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangından 1 kişi öldü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın birinci katından dumanlar geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca merdivenle daire camından içeriye girdi. İçerideki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri evin banyosunda vücudunun çeşitli yerlerinden yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduğu belirlendi. Dokgöz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

(Murat Solak / İHA)

