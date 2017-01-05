05.01.2017 13:39 Evden hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı. Antalya'nın Serik ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazkent Mahallesinde 30 Aralık günü 4 ayrı evde hırsızlığa teşebbüs edildiğini ve 1 evde de 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 150 TL para, 3 adet mont ve 1 adet muhabbet kuşunun çalındığı tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olaylarını M.Ç., M.B. ve F.S.'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek, şüphelileri Gedik Kavşağı üzerinde bir araç içerisinde yakaladı.



Haklarında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve M.B. serbest bırakılırken, F.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

