Evden eve nakliyatın böylesi görülmedi

Antalya'da ev taşıyan üniversitelilerin eşyaları taşıma yöntemi görenleri şaşırttı. Kanepeyi çöp konteynerinin üstüne koyarak taşıyan gençler, belediyeye teşekkür ederken, belediye de 'Çöp konteynerinin bu fonksiyonunu fark etmemiştik, yardımcı olabildiysek ne mutlu' diye cevap verdi.

Antalya'da ev taşıyan üniversitelilerin eşyaları taşıma yöntemi görenleri şaşırttı. Kanepeyi çöp konteynerinin üstüne koyarak taşıyan gençler, belediyeye teşekkür ederken, belediye de "Çöp konteynerinin bu fonksiyonunu fark etmemiştik, yardımcı olabildiysek ne mutlu" diye cevap verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşıyla birlikte kalacağı eve eşyalarını elleriyle taşımaya başlayan üniversite öğrencisi Onur Durmuş, bir süre sonra kanepeyi de arkadaşı Semih Telin'le taşımak istedi. Mesafenin yakın olması nedeniyle nakliyeciye para vermek istemeyen iki genç, Muratpaşa Belediyesinin çöp konteynerini kullandı. Konteynerin üzerine koydukları kanepeyi eve götüren gençler, o anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.



"KAÇ YILLIK BELEDİYEYİZ, ÇÖP KONTEYNERİNİN BU FONKSİYONUNU HİÇ FARK ETMEMİŞTİK"

Gençler bu kareyi sosyal paylaşım sitesi üzerinden, "Konteyneri 15 dakikalığına böyle bir hizmet için kullandık, teşekkür ederiz. Konteyneri aldığımız gibi bıraktık" mesajı ile belediyenin sayfasına gönderdi. CHP'li Muratpaşa Belediyesinden gençlerin mesajına, "Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu hiç fark etmemiştik. Bir yaşımıza daha girdik. Yardımcı olabildiysek ne mutlu" yanıtı verildi.



"FAYDASINI ÇOK GÖRDÜK, ÜZERİNDE YATIYORUZ ŞİMDİ"

Olay sonrası bir anda internette fenomen haline geldiklerini anlatan Onur Durmuş, "Koltuğu insan gücüyle taşımak biraz sıkıntıydı. Tekerlek fikri geldi aklımıza önce. Kaykay olsa kaykayla taşıyacaktık, konteyneri gördük. Onun üzerine kanepeyi koyup çok basit bir şekilde taşınacağını fark ettik. Biz taşırken insanlar epey güldüler. Bazıları da temkinli yaklaştı. "Çalıyorlar mı ne yapıyor bunlar?" diye. Ama bunu gülmekten tepkileri fark edemedik. İnternete koyarken de kamu malına zarar verdiğimiz düşünülebilir, kötü tepki alırız diye çekindik ama paylaştık, Muratpaşa Belediyesi de çok güzel bir dönüş yaptı. Faydasını gördük, evde üzerinde yatıyoruz şimdi" dedi.



"EŞYA TAŞIRKEN İLK AKLIMIZA KONTEYNER GELİYOR"

Artık eşya taşırken ilk akıllarına gelen nakliyat firması yerine konteyner olduğunu söyleyen Semih Telin ise, "Aramızda şu espri dönüyor artık. Eşya taşınacak, konteynere yükleriz ne olacak yani. Belediyeden izin var zaten. Belediye Başkanımız Ümit Uysal da sağ olsun. Bu konuda hiçbir sıkıntı çıkarmadı, anlayışla karşıladı. Biz sıkıntı çıkar diye korktuk açıkçası, sonuçta kamu malı" diye konuştu.

(Suat Metin /İHA)