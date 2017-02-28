Evden 471 adet tarihi eser çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı alınan bir kişinin evinde yapılan aramada, 355'i sikke olmak üzere 471 adet tarihi eser ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı alınan bir kişinin evinde yapılan aramada, 355'i sikke olmak üzere 471 adet tarihi eser ele geçirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalarında, Köselerli Mahallesi'nde İ.M. isimli kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu kişinin evinde arama yaptı. Aramada, 1 adet çivi, 6 adet yüzük, 8 adet mühür, 24 adet taş obje, 76 adet metal obje, 1 adet ok ucu ve 355 adet sikke olmak üzere toplam 471 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi.

Olayda yakalanan şüpheli M.İ., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

