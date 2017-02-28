Evden 4 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Toroslar Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi'nde çöp ev haline gelen iki katlı müstakil bir evi boşaltarak, temizledi. İki ekibin sürdürdüğü çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Mersin'in Toroslar Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi'nde çöp ev haline gelen iki katlı müstakil bir evi boşaltarak, temizledi. İki ekibin sürdürdüğü çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin şikayet dilekçesini değerlendiren Toroslar Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, defalarca uyarılmalarına rağmen bu işi alışkanlık haline getiren anne ve kızının yaşadığı çöp evi görünce şaşkına döndü. Yapılan denetim sonucunda eski gıda maddeleri, giysiler, içi çöp dolu çuvallar, sokaklardan toplanmış küflü ve paslı eşyalar, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıttan oluşan ve yıllardır biriktirildiği öğrenilen çöpler toplanarak ev temizlendi. Evden toplanan çöpler ekipler tarafından kamyonlara yüklenerek, imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşınırken, boşaltılan ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Evden tam 4 kamyon dolusu çöp çıktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, halkın sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, mahalle sakinlerinin dilekçelerine istinaden çöp evi temizlediklerini söyledi. Tuna, "Mahalle sakinlerimiz biriken çöplerden ve yayılan kokulardan dolayı büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Belediyemize yapılan şikayet dilekçeleri üzerine ekiplerimiz Tozkoparan Mahallemizdeki bu evde çöplerin uzun yıllardır biriktirildiğini tespit etti ve gerekli çalışmaları başlattı. Belediye olarak halkımızın huzur ve sağlığı bizim için her zaman önemlidir" dedi.

Tuna, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu ve bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşların şikayetlerini Alo 153 zabıta şikayet hattını ya da 322 72 00 nolu telefonu arayarak bildirebileceklerini söyledi.

