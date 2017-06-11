Evdeki 3 kişi öldürüldü !

İzmir'de bir evde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İzmir'de bir evde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Şevket İnce Mahallesi 2162/3 sokaktaki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan, evde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Saldırganlar, Özkan Cengiz, babası Mehmet Cengiz ve Kadir Aslan'ı öldürdükten sonra evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Bu sırada silah seslerini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, Cengiz ailesinin evinden alevlerin yükseldiğini görünce olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Cansız bedenler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

