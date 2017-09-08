08.09.2017 21:44 Evde cephanelik bulundu

Kilis'te polisin bir evde yaptığı aramada 11 adet tabanca, 12 adet şarjör ile 52 adet mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kilis'te polisin bir evde yaptığı aramada 11 adet tabanca, 12 adet şarjör ile 52 adet mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye öre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkeze bağlı Gülbaba (Martavan) köyünde İ.Y.'ye ait evde Kilis Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararırına istinaden arama yapıldı. Aramada 11 adet tabanca, 12 adet şarjör ile 52 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.Y. gözaltına alınarak, yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

(Mehmet Ali Dağ / İHA9

