Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ev sahibi Galatasaray
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ev sahibi Galatasaray

Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşen UEFA Elit Club League Sağlık Çalışmaları toplantısı, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılıyor.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşen UEFA Elit Club League Sağlık Çalışmaları toplantısı, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılıyor.
Avrupa'nın elit kulüplerinin sağlık kurullarının katılımıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen UEFA Elit Club League Sağlık Çalışmaları toplantısı, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadyumu'nda düzenleniyor. Bu toplantılarda Türkiye'yi son dört yıldır sarı-kırmızılılar temsil ederken, ayrıca Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea gibi takımların sağlık kurulları da yer alıyor. Galatasaray Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı Doktoru Op. Dr Yener İnce de toplantıda sarı-kırmızılıları temsil etti.

"GALATASARAY OLARAK BU BÜYÜK TOPLULUĞUN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
Toplantının açılış konuşmasını yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelen ekipleri İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tecrübelerimizi paylaşmaktan ve oyuncu sağlığı konusunda gelişime katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz. Bu güzel oyunun en önemli aktörleri olan futbolcuların sağlıklarıyla ilgilenen çok önemli bilim insanlarısınız. Bu alandaki çabalarınızın ve emeklerinizin paha biçilemez olduğunun altını çiziyorum. Bu geleneksel organizasyona katılımınız, oyuncu sağlığı konusundaki yenilikleri ve tecrübelerinizi aktarmanız çok ama çok önemli. Biz Galatasaray olarak bu büyük topluluğun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sizlerle beraber oyuncu sağlığı standartlarını iyileştirmek için çalışmaktan dolayı da onur duyuyoruz. Size bir kez daha futbolcular için yaptıklarınız nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu.
Elite Club Injury Study (Sağlık Kurultayı) adı altında düzenlenen bu toplantıların amaçları arasında antrenman ve maç sırasındaki sakatlık riskini azaltmak, sakatlık düzenini ve ciddiyetini araştırmak, geçmiş yıllardaki analizlerle karşılaştırmak ve UEFA'nın bilgi bankasına katkıda bulunmak yer alıyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İran'daki terör saldırısını kınadı
Göztepe Yılmaz Vural'la devam etmek istiyor
TFF'de istifa: Demirören'e zehir zemberek sözler
Kene korkusu yeniden başladı
BAE'de olumlu Katar paylaşımlarına 15 yıl hapis
Mumya'nın galası yapıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Atilla Taş ve 13 isme istenen ceza belli oldu
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Katar'dan diplomatik krizle ilgili açıklama
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Zamlı emekli maaşları listesi 2017
Erdoğan: Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor, yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum
Erdoğan: Katar krizinin arkasında oyun oynanıyor, yaptırımları kesinlikle doğru bulmuyorum
Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
Fatih Terim: Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm
Arda Turan Milli Takımı bıraktı!
Arda Turan Milli Takımı bıraktı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İran'daki terör saldırısını kınadı
İran'daki terör saldırısını kınadı
Göztepe Yılmaz Vural'la devam etmek istiyor
Göztepe Yılmaz Vural'la devam etmek istiyor
TFF'de istifa: Demirören'e zehir zemberek sözler
TFF'de istifa: Demirören'e zehir zemberek sözler
Kene korkusu yeniden başladı
Kene korkusu yeniden başladı
BAE'de olumlu Katar paylaşımlarına 15 yıl hapis
BAE'de olumlu Katar paylaşımlarına 15 yıl hapis
Mumya'nın galası yapıldı
Mumya'nın galası yapıldı
Yalçın Ayhan'dan 'ayrılık' açıklaması
Yalçın Ayhan'dan 'ayrılık' açıklaması
Kosova maçında düdük Çek hakemin
Kosova maçında düdük Çek hakemin
Ev sahibi Galatasaray
Ev sahibi Galatasaray
'İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünler yasaklanmalı'
'İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünler yasaklanmalı'
FBI direktörü adayını açıkladı
FBI direktörü adayını açıkladı
Danimarka'da terör alarmı
Danimarka'da terör alarmı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English