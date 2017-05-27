Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Asiye Gözen, 'Damatlık giyecektin kefen giydin. Ev alacaktık, mezar aldık' diye feryat etti.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Asiye Gözen, "Damatlık giyecektin kefen giydin. Ev alacaktık, mezar aldık" diye feryat etti.

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in naaşı Siirt'te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirildi. Son kez baba ocağına getirilen şehidin ayyıldızlı bayrağa sarılı tabutu, cenaze töreni için Yeşilknet Mezarlığı'nda bulunan Kaplanlar Cami avlusuna getirildi. Kaplanlar camiinde yapılan cenaze törene Gaziantep Valisi Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhat Gülveren, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından il Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kılınan cenaze namazını takiben Yeşilkent Mezarlığı'nadki şehitliğe defin edildi. Oğlunun bayrağa sarılı tabutu başında göz yaşlarını tutamayan şehit annesi Asiye Gözen, "Kınalı kuzum beni bırakıp nereye gittin, damatlık giyecektin, kefen giydin, ev alacaktık mezar aldık" dedi. Oğlunu son yolculuğuna uğurlarken dik duruşunu bozmayan baba fabrika işçisi Ramazan Mehmet Gözen'i ise 5.zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor teselli etmeye çalıştı. Şehidin kız kardeşleri Zehra, İpek ve Zeynep Gözen de ağabeylerinin albayrağa sarılı tabutu başında göz yaşlarını tutamadı. Ferhat Gözen'in amcası Zekeriya Gözen, ise Ferhat'ın askerliği çok sevdiğini belirterek, "İzine geldiğinde kız arkadaşı vardı, onu isteyeceklerdi. Her zaman asker olmak isterdi" dedi.

