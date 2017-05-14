Eurovision’un galibi Portekiz

Eurovision 2017 / Portekiz temsilcisi Salvador SobralEurovision'un galibi Portekiz Uluslararası Fuar Merkezi'nde ‘Farklılığı kutlama' sloganı ile yapılan yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcisi mücadele verdi. Sobral, ‘Amar Pelos Dois' isimli şarkısıyla 758 puan alarak birinciliği kazandı.

Bulgaristan'ın temsilcisi Kristian Kostov ‘Beautiful Mess' isimli şarkısıyla 615 puan alarak ikinciliği, Moldova'nın temsilcisi Sunstroke Project ise ‘Hey Mamma' şarkısıyla 374 puan alarak üçüncülüğü elde etti. Yarışmada ‘Skeletons' isimli şarkısıyla Azerbaycan'ı temsil eden Dihaj 120 puanla 14. sırayı aldı.

Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen 61. Eurovision Şarkı Yarışması'nı, ‘1944' adlı şarkısıyla Jamala kazanmıştı. Bu yılsa Ukrayna'nın engellemeleri nedeniyle Rusya yarışmaya katılmadı.

Ukrayna, Rusya'yı temsil etmesi için seçilen Yuliya Samoylova'nın 2015 yılında kendilerinden izin almadan Kırım'ı ziyaret etmesini gerekçe göstererek, şarkıcıya üç yıllık ülkeye giriş yasağı getirmişti. Ülke yasalarına göre, Kırım'daki referandum oylamasından sonra, bu bölgeyi Ukrayna'dan izin almadan ziyaret eden yabancılara Ukrayna'ya giriş yasağı verilebiliyor.