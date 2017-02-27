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'Eurovision'da birinci olacak şarkı bende'
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'Eurovision'da birinci olacak şarkı bende'

'Aşk Diye Soludum' adlı yeni teklisi ile ilk kez bir slow-rock şarkı ile çıkış yapan Emre Kaya, 'Eurovision'da birinci olacak şarkı bende' dedi.

"Aşk Diye Soludum" adlı yeni teklisi ile ilk kez bir slow-rock şarkı ile çıkış yapan Emre Kaya, "Eurovision'da birinci olacak şarkı bende" dedi.
Emre Kaya, CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu'nun programına konuk oldu. Bestelerinin hikâyesini anlatan Emre Kaya, Türkiye'nin Eurovision Şarkı yarışmasına katılmamasına çok üzüldüğünü söyledi ve Eurovision için bir şarkı bestelediğini ve bu şarkı ile Türkiye'ye Eurovision Şarkı yarışmasında kesin birincilik getireceğini söyledi. Emre Kaya, "Elimde öyle bir şarkı var, bir gün Eurovision Şarkı Yarışması'na ben katılırsam, onunla katılmayı çok isterim. Eurovision Şarkı Yarışması için besteledim ve o şarkıyla çok iyi bir derece alacağımdan adımdan emin olduğum kadar eminim. Birincilik garanti; ikinciliğe, üçüncülüğe oynamam. O şarkıyı kimseye dinletmedim, kimseye vermeyeceğim, Eurovision hayalim gerçek olana kadar, o şarkıyı saklayacağım; olmazsa da benimle öbür dünyaya gidecek o şarkı" dedi.

"DEMET AKALIN İLE ADIMIN YAN YANA GELMESİNİ BİLE İSTEMİYORUM"
Emre Kaya, Michael Kuyucu'ya Demet Akalın'ın kendisine Twitter'dan yaptığı atıfı unutmadığını söyledi. Demet Akalın'ın kendisinin müzik dünyasına giriş yaptığı sırada Twitter'dan "Besteciliğine Yuhhh" demesi üzerine çok üzüldüğünü ve Demet Akalın'ı defterinden sildiğini söyledi. Emre Kaya, "Beste vermeyeceğim tek bir kişi var o da Demet Akalın. Demet Akalın'a şarkı vermem. Geçmişte benim bir şarkım çıkıyordu, benim besteciliğimi yuhladı Twitter üzerinden. "Emre Kaya, Senin besteciliğine yuh." diye yazdı. Bu insanın adını ağzıma alarak, onun reklamını yapmak istemiyorum. Onunla adımın yan yana gelmesini bile istemiyorum. Bazıları şov yapar, bazıları müzik yapar. Herkes her şeyin farkında da ne bileyim herkes susuyor. Niye susuyor, onu da bilmiyorum? Ben hiç susmuyorum, susmak zorunda falan da değilim. Sevmiyorum da müzisyen de görmüyorum onu. Köprüden de atlasa şarkı vermem. TV'de görüyorum; insanlara yaklaşımı, konuşma tarzı hoşuma gitmiyor. Beni hiç yansıtmıyor, ifade etmiyor. Devir değişti artık, insanlar öyle insanlardan eskisi kadar haz etmiyorlar" dedi. Demet Akalın'ın kendisi hakkında yazdığı o tweet ile ilgili " Ben daha yolun başındaydım, sen yaşını, başını, yolunu almış bir insansın. Sen beni destekleyeceğine, kalkıp neden böyle bir şey söyledin, sana ne reklam getirir ki neyin peşindesin?" diyerek eleştirdi.

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