Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Europol’den uyarı: Yarın yeni bir siber saldırı düzenlenebilir
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Europol’den uyarı: Yarın yeni bir siber saldırı düzenlenebilir

Europol Direktörü Wainwright, cuma günü gerçekleştirilen siber saldırının 150 ülkede 200 binden fazla mağduru olduğunu söyledi ve yarın yeni bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

İngiliz basınına konuşan Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright, cuma günü gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Dünyanın artan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ifade eden Wainwright, pazartesi sabah yeni bir siber saldırı gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

‘150 ÜLKEDEN 200 BİNDEN FAZLA MAĞDUR VAR'

Bu tür saldırıların giderek artabileceğinden endişe duyduklarını ifade eden Wainwrigh, şöyle konuştu “Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem gerçekleştiriyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla mağdur var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti.”

Siber saldırıda kullanılan yazılımın kendine has bir yazılım olduğu da ifade eden Wainwrigh, saldırının sorumlularına yönelik soruşturmanın FBI ile birlikte yürütüldüğünü de dile getirdi.

WANNACRY'IN YAYILMASINI ŞANS ESERİ ENGELLENDİ

Bu arada İngiltere'de MalwareTech rumuzlu 22 yaşındaki bir güvenlik araştırmacısı, son üç günde dünya çapında yüz binden fazla bilgisayarı ele geçiren WannaCry adlı fidye yazılımının yayılmasını ‘şans eseri' engellemeyi başardığını söyledi.

BBC'ye konuşan MalwareTech, “Aslında kısmen şans eseriydi. Bütün gece uygulamayı incelemiş ve gözümü kırpmamıştım. Buluşumun ardından yoğun ilgi gördüm. İznimi böyle harcadığım için patronum bir hafta daha izin verdi” dedi.

Zararlı yazılımın her bilgisayara bulaştığında belirli bir internet adresine bağlanmaya çalıştığını ve rastgele harflerden oluşan bu uzun adresin aslında var olmadığını fark eden araştırmacı, 10 dolara bu alan adını satın alarak gelecek bağlantılardan virüsün kaç bilgisayara ve hangi ülkelere bağlandığını ortaya çıkarmak istedi. Fakat bu hamle, beklenmedik bir şekilde yazılımın içindeki bir kodu tetikleyerek yayılmasını sonlandırdı.

MalwareTech'in bu buluşu yazılımın yayılmasını engellese de bugüne kadar ele geçirilmiş bilgisayarları kurtaramıyor.

‘YALNIZCA GÜNCELLEME YAPARSANIZ GÜVENDE OLURSUNUZ'

Güvenlik araştırmacıları, bir sonraki fidye yazılımlarda bu ‘kapatma düğmesi' kodunun olmayacağını tahmin ediyor. Araştırmacı Troy Hunt da “Bu versiyon daha fazla yayılmayacak ama kesinlikle bunu taklit eden başka yazılımlar olacaktır” dedi.

“Bu yazılımı durdurmayı başardık ama kesinlikle yeni bir yazılım gelecek ve bizler onu durduramayacağız” diyen MalwareTech, şunları söyledi: “Bu işte çok para var, o yüzden devam etmemeleri için hiçbir neden yok. Ufak bir kod değişikliğine gitmek onlar için hiç de zor bir iş değil. Bu yüzden yeni bir zararlı yazılım dalgasıyla karşılaşma ihtimalimiz yüksek, hafta sonu olmasa bile Pazartesi sabahı. İnsanların sistemlerini güncellemeleri çok önemli. Yalnızca güncelleme yaparsanız güvende olursunuz.”

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Akhisar 4 golle kazandı
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
Konya'da otobüs devrildi, yaralılar var... Yolcular uyarmış!
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
'Gönüllü müezzin yardıma muhtaç kadınlarla para karşılığı camide ilişkiye girdi'
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Çin'den 'Kuşak ve Yol'a 79 milyar dolarlık dev mali destek
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Şehit oğlunun sünnetine binler katıldı!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lig'e
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Çoban köpekleri güzellik yarışması
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
Akhisar 4 golle kazandı
Akhisar 4 golle kazandı
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Galatasaraylı Koray Günter, taraftarlarla buluştu
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Anneler Günü'nde annelerini toprağa verdiler
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Bandırma Limanı'nda gemi yan yattı: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Binyıllık Yol Galasına katıldı
Günün özeti
Günün özeti
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
İzmir'de feci bir kaza daha: 4 ölü
Bursa'da en renkli koşu
Bursa'da en renkli koşu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English