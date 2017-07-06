Euroleague'de yılın yöneticisi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan Genel Menajeri Maurizio Gherardini, THY EuroLeague'de 'Yılın yöneticisi' ödülünün sahibi oldu.

Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan Genel Menajeri Maurizio Gherardini, THY EuroLeague'de 'Yılın yöneticisi' ödülünün sahibi oldu.

Sezonu THY Euroleague ve Basketbol Süper Lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Fenerbahçe'de Genel Menajer Maurizio Gherardini, ödüllendirildi. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Yılın yöneticisi' ödülünün sahibi bu sene Maurizio Gherardini'nin olduğu belirtildi. Yılın yöneticisi ödülü böylece Türkiye'ye 2 kez geldi. Bu ödülü daha öncede 2013 yılında Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan kazanmıştı.

İtalyan yönetici, 2014 yılında Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Genel Menajerliği'ne getirilmişti.

(Oğuzhan Ort / İHA)