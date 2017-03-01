Euroleague'de haftayı Fenerbahçe açıyor

THY Euroleague'in 24. haftası, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.
THY Euroleague'in 24. haftası, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak. THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı 2 Mart Perşembe ile 3 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacakken, Galatasaray Odeabank da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, evinde Yunan takımı Panathinaikos Superfoods ile oynayacakken, Anadolu Efes ise deplasmanda Rus ekibi UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ise Barcelona Lassa, CSKA Moskova'yı konuk edecek. THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
2 Mart Perşembe 20.00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe 20.45 Galatasaray Odeabank - Real Madrid 21.00 Kızılyıldız- Brose Baskets Bamberg 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Olympiakos 23.00 Baskonia - EA7 Olimpia Milano ... 3 Mart Cuma 19.00 UNICS Kazan - Anadolu Efes 20.15 Darüşşafaka Doğuş - Panathinaikos Superfoods 23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskova (Oğuzhan Ort / İHA)
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