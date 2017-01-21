Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo

THY Euroleague'in 18. haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) CSKA Moskova'nın evinde Brose Baskets Bamberg'i 85-64 yendiği maçta 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynayan Nando de Colo oldu.

THY Euroleague'in 18. haftanın MVP'si (En değerli oyuncusu) CSKA Moskova'nın evinde Brose Baskets Bamberg'i 85-64 yendiği maçta 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynayan Nando de Colo oldu.
THY Euroleague'in 18. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Brose Baskets Bamberg ile evinde karşılaştığı maçı 85-64 kazanan CSKA Moskova'da 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile 35 verimlilik puanı alan Fransız oyuncu Nando de Colo, haftanın MVP'si seçildi. De Colo, bu sezon üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

TÜRK TAKIMLARINDAN 4'TE 2
Euroleague'de bu hafta Türk takımlarının 2'si evinde 2'si de deplasmanda mücadele etti. Ülker Sport Arena'da Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 84-63 ile geçerken, Darüşşafaka Doğuş da Volkswagen Arena'da karşılaştığı UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti. İtalya deplasmanında mücadele eden Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano'ya 92-87, Anadolu Efes de İspanya'da FC Barcelona Lassa'ya 89-78 mağlup oldu.

CSKA MOSKOVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
THY Euroleague'de 18 hafta geride kalırken, CSKA Moskova 14 galibiyetle liderliğini devam ettiriyor. Moskova'yı 13 galibiyetle Real Madrid ile Olympiakos takip ediyor. Fenerbahçe 11 galibiyetle 5., Darüşşafaka Doğuş 10 galibiyetle 8., Anadolu Efes 8 galibiyetle 10., Galatasaray Odeabank ise 5 galibiyetle 17. sırada bulunuyor.
THY Euroleague'in 18. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
CSKA Moskova: 85 - Brose Baskets Bamberg: 64
Fenerbahçe: 84 - Panathinaikos Superfoods: 63
Maccabi FOX Tel Aviv: 67 - Kızılyıldız: 71
EA7 Olimpia Milano: 92 - Galatasaray Odeabank: 87
FC Barcelona Lassa: 89 - Anadolu Efes: 78
Darüşşafaka Doğuş: 71 - UNICS Kazan: 64
Zalgiris Kaunas: 59 - Real Madrid: 74
Olympiakos: 92 - Baskonia: 62
(Oğuzhan Ort / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
1000 komiser yardımcısı alınacak
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
12 üniversiteye rektör atadı
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
Otopark görevlisinin vurulma anı kamerada
1000 komiser yardımcısı alınacak
1000 komiser yardımcısı alınacak
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
Serebral palsi hastası Emre ilk cümlesiyle ailesini sevince boğdu
12 üniversiteye rektör atadı
12 üniversiteye rektör atadı
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
Sosyal medyada terör propagandasına 27 tutuklama
İlhan Cavcav'ın sağlık durumu hakkında açıklama
İlhan Cavcav'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo
Euroleague'de haftanın MVP'si Nando de Colo
Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması
Bakan Çelik'ten anayasa değişikliği açıklaması
Yanal Kasımpaşa'ya yenilmiyor
Yanal Kasımpaşa'ya yenilmiyor
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English