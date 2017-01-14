14.01.2017 16:36 Euroleague'de haftanın MVP'si Luka Doncic

THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic seçildi. THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic seçildi.

Euroleague'de 17. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu. Real Madrid'in evinde Maccabi FOX'u 80-75 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Luka Doncic, haftanın MVP'si seçildi. Doncic, maçı 10 sayı, 11 ribaund ve 8 asist ile oynayarak topladığı 32 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu.

EA7 Emporio Armani Milan'ın Sırp oyuncusu Milan Macvan ise 33 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının CSKA Moskova'ya 101-64 yenilmesinden dolayı MVP ödülünü alamadı.



