Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Euroleague'de fazla bir iddiamız yok'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Euroleague'de fazla bir iddiamız yok'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Final-four potasındaki takımlardan puan olarak çok geride kaldıklarını söyleyerek, 'Euroleague'de çok fazla bir iddiamız yok. Ama yolumuza devam edip bundan sonraki her maça kazanmak için çıkacağız' dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Final-four potasındaki takımlardan puan olarak çok geride kaldıklarını söyleyerek, "Euroleague'de çok fazla bir iddiamız yok. Ama yolumuza devam edip bundan sonraki her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.
THY Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Fitipaldo geldikten sonra daha dengeli oynamaya başladıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bundan önce kaybettiğimiz Anadolu Efes maçlarına baktığımızda o zamanda iyi oynamıştık. Ama karşılaşmayı son anlarda kaybettik. Bu akşam bu iyi oyunu bütün maça yaydık. Rotasyonu genişletmemiz daha çok oynayan oyuncuların diri kalmasını sağladı. Bu akşam iyi basketbol oynadık. Sadece ribaundlarda sıkıntı çektik. Ona rağmen tehlikeli bir takımı yenmeyi başardık. Euroleague'de çok fazla bir iddiamız yok. Final-four potasındaki takımlara baktığımızda 8 galibiyetleri var. Bizim ise bu maçla 5 galibiyetimiz oldu. Ama yolumuza devam edeceğiz. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bundan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Milli takım hakkında gelen bir soruya ise Ataman, "Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama daha sonra konuşacağım" diye cevap verdi.
(Uygar Aydın /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Müdür başyardımcısına gözaltı: 5 öğrenciyi...
Somali asıllı Kanadalı Bakanı tebrik etti
Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya, gözaltına alındı
Trabzonspor hedefe kilitlendi
İzmir'de hareketli dakikalar
'ByLook'u MİT'in hacker grubu çözdü'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İsrail, Suriye'yi vurdu!
İsrail, Suriye'yi vurdu!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Benzin ve motorine yeniden zam
Benzin ve motorine yeniden zam
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Müdür başyardımcısına gözaltı: 5 öğrenciyi...
Müdür başyardımcısına gözaltı: 5 öğrenciyi...
Somali asıllı Kanadalı Bakanı tebrik etti
Somali asıllı Kanadalı Bakanı tebrik etti
Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya, gözaltına alındı
Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya, gözaltına alındı
Trabzonspor hedefe kilitlendi
Trabzonspor hedefe kilitlendi
İzmir'de hareketli dakikalar
İzmir'de hareketli dakikalar
'ByLook'u MİT'in hacker grubu çözdü'
'ByLook'u MİT'in hacker grubu çözdü'
Faturayı hakeme kesti
Faturayı hakeme kesti
Çöken bina 5 yaşındaki ikizleri ayırdı
Çöken bina 5 yaşındaki ikizleri ayırdı
Türk yetkili: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız
Türk yetkili: İran, Türkiye-Rusya yakınlaşmasından rahatsız
'Euroleague'de fazla bir iddiamız yok'
'Euroleague'de fazla bir iddiamız yok'
'Rum tarafının haritası kabul edilemez'
'Rum tarafının haritası kabul edilemez'
Zeytinburnu'nda arama çalışması sona erdi
Zeytinburnu'nda arama çalışması sona erdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English