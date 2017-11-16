16.11.2017 13:32 Euroleague'de 7. haftanın MVP'si Errick McCollum

THY Euroleague'de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Amerikalı basketbolcusu Errick McCollum oldu. THY Euroleague'de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Amerikalı basketbolcusu Errick McCollum oldu.

THY Euroleague'de 7. haftanın sona ermesinin ardından en değerli oyuncu ödülü de sahibini buldu. Anadolu Efes'in İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv FOX'u 92-72 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan Amerikalı yıldız basketbolcu Errick McCollum, haftanın MVP'si seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, müsabakayı 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı. McCollum haftanın en değerli oyuncusu ödülünü 33 verimlilik puanı ile elde etti.

Geçtiğimiz haftanın MVP'si yine Anadolu Efes'den Vladimir Stimac seçilmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

