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Euroleague'de 5 takımı var: FIBA'ya destek
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Euroleague'de 5 takımı var: FIBA'ya destek

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa ve İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, FIBA ile Euroleague arasındaki tartışmada FIBA'yı desteklerini açıkladı.

İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa ve İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, FIBA ile Euroleague arasındaki tartışmada FIBA'yı desteklerini açıkladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile THY Euroleague'in maç programlarının çakışması nedeniyle bazı ülkelerdeki oyuncuların milli takımlara gidip gitmeyeceği konusunda Avrupa'nın farklı ülkelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Euroleague'de beş takımı (Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Baskonia, Valencia Basket ve Unicaja Malaga) mücadele eden İspanya'nın Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa ve İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, FIBA ve İspanya Milli Takımlarına olan desteklerini açıkladı.

GARBAJOSA: BÖYLE GİDERSE İSPANYA, BASKETBOL HARİTASINDAN SİLİNECEK
İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa basketbol milli takımının İspanya için çok önemli olduğunu belirterek, "Bütün sezon içerisinde oynanacak iki haftalık milli maç dolayısıyla bu duruma geldiğimize inanamıyorum. Bir milli takım arası Kasım 2017 ve bir milli takım arası ise Şubat 2018'de verilecek. Bizim milli takımımız, en önemlisi olmasa da bu ülkedeki en önemli milli takımlardan bir tanesi ve birçok insana rol modelliği yapıyor. Ancak şu durumda, sporcularımızın eksikliği dolayısıyla, 2021 yılına ülkemizi uluslararası arenada temsil etme şansımızı riske atıyoruz. Bu şekilde giderse 2018 ve 2019 yılında hiçbir basketbol turnuvasına katılamayacağız. Çünkü Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı sağlayan Basketbol Dünya Kupası'nda yer alamayacağız. İspanya basketbol haritasından bir anda silinecek. Paul Gasol, İspanya sporu için çok önemli bir ikon ve her zaman milli takımda oynamak istediğini belirtiyor. Ancak Dünya Kupası'na katılamazsak onun milli takım formasıyla oynadığını bir daha izleyemeyeceğiz. Milli takımlarımızı korumazsak ülke basketbolunu tehlikeye atarız. Takımlarımız tabii ki Avrupa müsabakalarında bizi temsil etsin, ancak milli takımlarımızı desteklemezsek, görünürlüğünü azaltırsak büyük bir problemimiz olur. Biz, FIBA ve diğer milli takımlarla birlikte Euroleague ile konuşmaya çalıştık ve planımızı sunduk. Bizim planımız herkes için uygundu ancak Euroleague kabul etmedi" diye konuştu.

JAVIER TEBAS: EUROLEAGUE, İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NI YOK EDECEK
İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas ise İspanya Basketbol Milli Takımı'nı ve FIBA'yı destekleyerek, "Bu durumun devam etmesine izin verirsek Euroleague İspanya Milli Takımı'nı ve şu an zaten hassas durumda olan İspanya Basketbol Ligi'ni (ACB) yok edecek. Şu an yaşadıklarımız yıllarca bazı şeylere müdahale etmemenin ve Euroleague'in ligi tehlikeye atacağını bilerek kurulmasının sonucudur. Şu an olan ne? Euroleague, basketbolda ACB ile mücadele ediyor ve Euroleague bütün kontrolü ele geçirdi. Şimdi de FIBA'nın milli takım aralarına engel oluyorlar. Buna bir son vermezsek, kesinlikle İspanya'da basketbolu bitirecekler" diye konuştu.
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