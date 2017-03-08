THY Euroleague'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

THY Euroleague'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 10 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Baskonia ile sahasında mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynarken, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



9 MART PERŞEMBE

20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank

20.45 Fenerbahçe-Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano

23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan



10 MART CUMA

21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg

22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş

23.00 Real Madrid-Kızılyıldız

