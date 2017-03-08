THY Euroleague'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak.
THY Euroleague'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 10 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Baskonia ile sahasında mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynarken, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 MART PERŞEMBE 20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank 20.45 Fenerbahçe-Baskonia 21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods 22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano 23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan
10 MART CUMA 21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg 22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş 23.00 Real Madrid-Kızılyıldız
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.