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Euroleague'de 24. haftanın MVP'si Kim Tillie
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Euroleague'de 24. haftanın MVP'si Kim Tillie

THY Euroleague'de 24. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia Vitoria Gasteiz'in Fransızı basketbolcusu Kim Tillie seçildi.

THY Euroleague'de 24. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia Vitoria Gasteiz'in Fransızı basketbolcusu Kim Tillie seçildi.
THY Euroleague'de 24. hafta sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi de belli oldu. Baskonia Vitoria Gasteiz'in evinde karşılaştığı EA7 Emporio Armani Milan'ı 87-74 mağlup ettiği karşılaşmada 24 dakika süre alan Fransız basketbolcu Kim Tillie; 19 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma performansı ile haftanın MVP'si seçildi. Tillie, 31 verimlilik puanı ile bu ödüle layık görüldü.
(Oğuzhan Ort/İHA)

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