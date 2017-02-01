01.02.2017 11:09 Euroleague'de 21. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 21. haftasının açılış maçında UNICS Kazan, yarın sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 21. haftasının açılış maçında UNICS Kazan, yarın sahasında Olympiakos ile karşılaşacak.

THY Euroleague'in 21. hafta heyecanı yarın ve 3 Şubat Cuma günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecekken, Darüşşafaka Doğuş İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile oynayacak. Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecekken, Anadolu Efes ise Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a konuk olacak.

THY Euroleague'in 21. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



2 Şubat Perşembe

19.00 UNICS Kazan - Olympiakos

20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova

21.00 Zalgiris Kaunas - FC Barcelona Lassa

22.00 Brose Baskets Bamberg - Maccabi FOX Tel Aviv

22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Doğuş

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3 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods

22.30 Baskonia - Real Madrid

22.45 Kızılyıldız- Anadolu Efes



