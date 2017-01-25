Euroleaegue'de Türk derbisi

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 20. haftasında yarın saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-lacivertliler; 12 galibiyet, 7 mağlubiyet, sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.



OBRADOVİC: 7 - ERGİN ATAMAN: 4

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bugüne kadar Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Obradovic 7 galibiyet elde ederken, Ergin Ataman ise rakibine karşı 4 kez parkeden galip ayrıldı.



GALATASARAY DEPLASMANDA SESSİZ

Euroleague'de istikrarlı bir tablo sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, deplasman maçlarından istediği sonuçları alamıyor. Bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan henüz galibiyet çıkaramadı.



FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Euroleague'de son 4 maçta aldığı 3 galibiyetle tekrar zirveye ortak olan Fenerbahçe, seriyi Galatasaray Odeabank maçı ile sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Rusya deplasmanında UNICS Kazan'ı 86-61 mağlup etti.



FENER EVİNDE MUTLU

Bu sezon Euroleague'de Ülker Sport Arena'da 9 kez mücadele eden Fenerbahçe, rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 9 karşılaşmada sadece 2 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı UNICS Kazan ile Darüşşafaka Doğuş maçlarından galibiyet çıkaramadı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe; 77.8 sayı, 32.2 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Galatasaray Odebank ise 79.8 sayı, 31.9 ribaund ve 19.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri Ekpe Udoh 12.2 sayı ortalamasıyla oynayarak sırtlarken, sarı-kırmızılıları ise Sinan Güler 11.5 sayı ortalamalarıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Oğuzhan Ort / İHA)